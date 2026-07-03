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کلامارو پیراهن امضاشده تیم ملی آرژانتین را هدیه گرفت

کلامارو پیراهن امضاشده تیم ملی آرژانتین را هدیه گرفت
کد خبر : 1807996
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آندرس کلامارو، خواننده و ترانه‌سرای سرشناس آرژانتینی، با حضور در تمرین تیم ملی کشورش در میامی، پیراهنی با امضای تمامی بازیکنان آلبی‌سلسته را به عنوان هدیه دریافت کرد.

به گزارش ایلنا، آخرین جلسه تمرینی تیم ملی آرژانتین پیش از دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل کیپ‌ورد، میزبان یکی از مشهورترین هنرمندان این کشور بود. کلامارو در کنار اعضای کادر فنی و مسئولان فدراسیون، از نزدیک تمرین شاگردان لیونل اسکالونی را تماشا کرد.

این خواننده مطرح در پیامی کوتاه خطاب به هواداران گفت: «سلام، من آندرس کلامارو هستم. دوست دارم این نسخه را با آهنگ "Para no olvidar" (برای فراموش نکردن) گوش کنیم.»

کلاودیو تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، نیز با انتشار تصویری از این دیدار در صفحه اینستاگرامش، در حالی که پیراهن امضاشده تیم ملی را به کلامارو اهدا می‌کرد، نوشت: «آندرس عزیز.»

این پیراهن که به امضای بازیکنان تیم ملی، از جمله لیونل مسی، رسیده بود، به عنوان یادگاری ویژه به این هنرمند شناخته‌شده اهدا شد؛ کسی که سال‌هاست از هواداران پرشور آلبی‌سلسته به شمار می‌رود.

در تمرین تیم ملی، «مونا خیمنز» دیگر هنرمند مشهور آرژانتینی نیز حضور داشت و موفق شد از نزدیک با لیونل مسی دیدار و گفت‌وگو کند؛ دیداری که به گفته او یکی از آرزوهای بزرگ زندگی‌اش بود.

 

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