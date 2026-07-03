به گزارش ایلنا، کیپ‌ورد که با جمعیتی حدود نیم میلیون نفر کوچک‌ترین کشوری است که تاکنون به مرحله حذفی جام جهانی رسیده، حالا آماده رویارویی با مدافع عنوان قهرمانی، آرژانتین، در مرحله یک‌هشتم نهایی است؛ مسابقه‌ای که برای مردم این کشور فراتر از یک بازی فوتبال محسوب می‌شود.

همزمان با برگزاری بزرگ‌ترین جشنواره موسیقی جزیره سانتیاگو موسوم به «فستیوال دا گامبوا»، هزاران نفر از مردم و گردشگران مقابل نمایشگرهای بزرگ جمع شدند تا دیدار تیم ملی مقابل عربستان سعودی را تماشا کنند. پس از تساوی ارزشمند کیپ‌ورد، خیابان‌ها به صحنه جشن، موسیقی و رقص تبدیل شد و شور و هیجان سراسر کشور را فرا گرفت.

یکی از هواداران در گفت‌وگو با گاردین می‌گوید: «قبل از جام جهانی، پرچم کیپ‌ورد را فقط مقابل ساختمان‌های دولتی یا کاخ ریاست‌جمهوری می‌دیدید، اما حالا تقریباً روی هر خانه، مغازه و خودرو پرچم کشورمان نصب شده است.»

کیپ‌ورد که تنها از سال ۲۰۰۰ در رقابت‌های انتخابی جام جهانی شرکت می‌کند، طی سال‌های اخیر با تکیه بر استعدادهای داخلی و بازیکنان دورگه‌ای که در اروپا رشد کرده‌اند، پیشرفت چشمگیری داشته و حالا به یکی از شگفتی‌های بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

موفقیت تیم ملی تنها به مستطیل سبز محدود نمانده و باعث شده نام این کشور بیش از هر زمان دیگری در جهان مطرح شود. بسیاری از مردم معتقدند حضور در جام جهانی، شناخت جهانی از فرهنگ، تاریخ و ظرفیت‌های گردشگری کاپ‌ورد را نیز افزایش داده است.

با وجود اینکه حریف بعدی این تیم، آرژانتینِ مدافع عنوان قهرمانی است، خوش‌بینی در میان هواداران موج می‌زند. یکی از آنها می‌گوید: «همه می‌دانیم آرژانتین بهترین تیم جهان است، اما ما هم به تیم خودمان ایمان داریم. اگر تا اینجا رسیده‌ایم، چرا نتوانیم تاریخ‌سازی کنیم؟»

صعود تاریخی کیپ‌ورد به مراحل حذفی جام جهانی، حالا به نمادی از اتحاد و غرور ملی در این کشور کوچک آفریقایی تبدیل شده؛ کشوری که فوتبال، بیش از هر زمان دیگری، مردمش را کنار هم قرار داده است.

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