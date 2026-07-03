به گزارش ایلنا، ورون که این روزها به‌عنوان رئیس باشگاه استودیانتس فعالیت می‌کند، در حاشیه پروژه راه‌اندازی یک مجموعه ورزشی و آموزشی در شهر میامی، درباره شرایط تیم ملی آرژانتین و ستاره‌های این تیم صحبت کرد.

او درباره لیونل مسی گفت: «دیدن لیونل در چنین سطحی و در ۳۹ سالگی واقعاً شگفت‌انگیز است. فوتبال تغییر کرده و پیشرفت‌های پزشکی، تمرینی و تکنولوژی باعث شده بازیکنان بتوانند دوران حرفه‌ای طولانی‌تری داشته باشند. مسی، کریستیانو رونالدو و بازیکنانی مانند آن‌ها ثابت کرده‌اند که حتی در این سن هم می‌توان در بالاترین سطح رقابت کرد.»

ورون در ادامه از دو هافبک ملی‌پوش آرژانتین نیز تمجید کرد و اظهار داشت: «انزو فرناندز و الکسیس مک‌آلیستر هم در باشگاه‌هایشان و هم در تیم ملی، عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند. حفظ چنین کیفیت و ثباتی کار آسانی نیست و دقیقاً همین موضوع بیش از هر چیز مرا تحت تأثیر قرار داده است.»

اسطوره فوتبال آرژانتین همچنین درباره پروژه جدید خود در آمریکا گفت: «در حال ساخت یک مرکز تمرینی برای جوانان هستیم که علاوه بر امکانات فوتبالی، بخش‌های آموزشی و پزشکی نیز خواهد داشت. هدف ما پرورش استعدادهای ورزشی در مقیاسی گسترده است.»

ورون در پایان به تأثیر حضور لیونل مسی در آمریکا اشاره کرد و گفت: «حضور مسی باعث رشد چشمگیر فوتبال در میامی شده است. امروز این شهر بیش از هر زمان دیگری به یک مرکز مهم ورزشی و فرهنگی تبدیل شده و نقش مسی در این اتفاق کاملاً مشهود است.»

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