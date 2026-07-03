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انزو و مک‌آلیستر مرا غافلگیر کرده‌اند؛

ورون: مسی در ۳۹ سالگی شگفت‌انگیز است

ورون: مسی در ۳۹ سالگی شگفت‌انگیز است
کد خبر : 1807983
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خوان سباستین ورون، اسطوره فوتبال آرژانتین، با تمجید از عملکرد لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶، معتقد است کاپیتان آلبی‌سلسته همچنان در بالاترین سطح فوتبال جهان بازی می‌کند. او همچنین از انزو فرناندز و الکسیس مک‌آلیستر به‌عنوان دو ستاره‌ای نام برد که ثبات و کیفیتشان تحسین‌برانگیز است.

به گزارش ایلنا، ورون که این روزها به‌عنوان رئیس باشگاه استودیانتس فعالیت می‌کند، در حاشیه پروژه راه‌اندازی یک مجموعه ورزشی و آموزشی در شهر میامی، درباره شرایط تیم ملی آرژانتین و ستاره‌های این تیم صحبت کرد.

او درباره لیونل مسی گفت: «دیدن لیونل در چنین سطحی و در ۳۹ سالگی واقعاً شگفت‌انگیز است. فوتبال تغییر کرده و پیشرفت‌های پزشکی، تمرینی و تکنولوژی باعث شده بازیکنان بتوانند دوران حرفه‌ای طولانی‌تری داشته باشند. مسی، کریستیانو رونالدو و بازیکنانی مانند آن‌ها ثابت کرده‌اند که حتی در این سن هم می‌توان در بالاترین سطح رقابت کرد.»

ورون در ادامه از دو هافبک ملی‌پوش آرژانتین نیز تمجید کرد و اظهار داشت: «انزو فرناندز و الکسیس مک‌آلیستر هم در باشگاه‌هایشان و هم در تیم ملی، عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند. حفظ چنین کیفیت و ثباتی کار آسانی نیست و دقیقاً همین موضوع بیش از هر چیز مرا تحت تأثیر قرار داده است.»

اسطوره فوتبال آرژانتین همچنین درباره پروژه جدید خود در آمریکا گفت: «در حال ساخت یک مرکز تمرینی برای جوانان هستیم که علاوه بر امکانات فوتبالی، بخش‌های آموزشی و پزشکی نیز خواهد داشت. هدف ما پرورش استعدادهای ورزشی در مقیاسی گسترده است.»

ورون در پایان به تأثیر حضور لیونل مسی در آمریکا اشاره کرد و گفت: «حضور مسی باعث رشد چشمگیر فوتبال در میامی شده است. امروز این شهر بیش از هر زمان دیگری به یک مرکز مهم ورزشی و فرهنگی تبدیل شده و نقش مسی در این اتفاق کاملاً مشهود است.»

 

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