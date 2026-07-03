به گزارش ایلنا، درخشش شاگردان دیدیه دشان، به‌ویژه زوج کیلیان امباپه و عثمان دمبله، باعث شده بسیاری این تیم را با بزرگ‌ترین ماشین‌های گلزنی تاریخ جام جهانی مقایسه کنند. با این حال، تاریخ نشان داده که برای جاودانه شدن، تنها فوتبال زیبا کافی نیست و قهرمانی آخرین شرط ورود به باشگاه اسطوره‌هاست.

نخستین نمونه، تیم افسانه‌ای مجارستان در جام جهانی ۱۹۵۴ بود؛ تیمی با هدایت فرنتس پوشکاش که در دو مسابقه ابتدایی خود ۱۷ گل به ثمر رساند و با فوتبالی تماشایی تا فینال پیش رفت. مجارها در دیدار نهایی حتی با دو گل از آلمان غربی پیش افتادند، اما در نهایت با شکست ۳ بر ۲ یکی از تلخ‌ترین ناکامی‌های تاریخ فوتبال را تجربه کردند.

چهار سال بعد، برزیل با ظهور پله ۱۷ ساله فوتبال جهان را متحول کرد. سلسائو با ترکیبی درخشان، سوئد را در فینال با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و نخستین قهرمانی خود را با فوتبالی هجومی و جذاب جشن گرفت؛ تیمی که آغازگر دوران طلایی فوتبال برزیل شد.

در جام جهانی ۱۹۷۰، برزیل دوباره استانداردهای فوتبال هجومی را جابه‌جا کرد. تیمی با حضور پله، ژرزون، ژائرزینیو، توستائو و ریولینو که با نمایش‌های خیره‌کننده، ایتالیا را ۴ بر یک شکست داد و از نگاه بسیاری، بهترین تیم تاریخ جام‌های جهانی لقب گرفت.

هلندِ ۱۹۷۴ نیز اگرچه هرگز جام را بالای سر نبرد، اما «فوتبال کامل» یوهان کرایف و هم‌تیمی‌هایش انقلابی در تاکتیک‌های فوتبال ایجاد کرد. نارنجی‌ها با سبک بازی نوآورانه خود تا فینال پیش رفتند، اما در نهایت برابر آلمان غربی ۲ بر یک شکست خوردند.

برزیل ۲۰۰۲ نیز با مثلث هجومی رونالدو، ریوالدو و رونالدینیو بار دیگر قدرت فوتبال هجومی را به رخ کشید. رونالدو با هشت گل عنوان آقای گل مسابقات را به دست آورد و سلسائو با پیروزی مقابل آلمان، پنجمین جام جهانی خود را فتح کرد.

اکنون نوبت فرانسه است؛ تیمی که با قدرت هجومی فوق‌العاده خود بسیاری را به یاد آن نسل‌های طلایی انداخته است. اما برای قرار گرفتن در کنار مجارستان پوشکاش، برزیل پله، هلند کرایف و برزیل رونالدو، خروس‌ها باید مسیر دشوار مراحل پایانی جام جهانی را با موفقیت پشت سر بگذارند و قهرمانی را به دست آورند؛ چرا که تاریخ، تیم‌های بزرگ را نه فقط با زیبایی فوتبال، بلکه با جام‌هایشان به یاد می‌آورد.

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