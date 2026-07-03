اینتر برای جذب خالد علی دست به کار شد؛ پیشنهاد رسمی در راه است

به گزارش ایلنا، مدیران اینتر مذاکرات خود با باشگاه یونیون سن‌ژیلوا را وارد مرحله جدی‌تری کرده‌اند و آماده هستند نخستین پیشنهاد رسمی خود را برای جذب این وینگر جوان ارائه کنند.

طبق گزارش رسانه‌های ایتالیایی، نراتزوری قصد دارد پیشنهادی در حدود ۲۵ میلیون یورو به همراه بندهای پاداش ارائه دهد؛ رقمی که به درخواست اولیه باشگاه بلژیکی نزدیک است. با این حال، هنوز مشخص نیست این مبلغ برای نهایی شدن انتقال کافی باشد، چرا که مدیران یونیون سن‌ژیلوا امیدوارند با افزایش مشتریان، ارزش این انتقال را تا حدود ۳۰ میلیون یورو افزایش دهند.

رقابت برای جذب خالد علی تنها به اینتر محدود نمی‌شود و چند باشگاه لیگ برتری انگلیس نیز شرایط این بازیکن را زیر نظر دارند. به همین دلیل، مدیران اینتر تلاش می‌کنند پیش از جدی‌تر شدن رقبا، مذاکرات را به نتیجه برسانند.

در این میان، ناپولی که در هفته‌های گذشته یکی از مشتریان اصلی این بازیکن بود، پس از ارائه پیشنهادی حدود ۱۵ میلیون یورو از ادامه مذاکرات عقب‌نشینی کرده و همین موضوع مسیر را برای اینتر هموارتر کرده است.

سران اینتر، خالد علی را سرمایه‌ای برای آینده می‌دانند و معتقدند او می‌تواند همانند بازیکنانی نظیر دنزل دامفریس، پس از ورود به سن‌سیرو به یکی از مهره‌های کلیدی تیم تبدیل شود. به همین دلیل، باشگاه تصمیم گرفته هرچه سریع‌تر نخستین پیشنهاد رسمی خود را روی میز باشگاه بلژیکی قرار دهد تا در کورس جذب این استعداد جوان، از رقبا عقب نماند.

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