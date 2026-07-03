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دنی اولمو؛ مهره‌ای که جای خالی‌اش در ترکیب اسپانیا حس می‌شود

دنی اولمو؛ مهره‌ای که جای خالی‌اش در ترکیب اسپانیا حس می‌شود
کد خبر : 1807972
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دنی اولمو بار دیگر نشان داد چرا یکی از مهم‌ترین مهره‌های تیم ملی اسپانیا محسوب می‌شود؛ بازیکنی که حضورش نه‌تنها کیفیت بازی خودش، بلکه عملکرد کل تیم را نیز ارتقا می‌دهد.

به گزارش ایلنا، اولمو در دو دیدار اخیر اسپانیا مقابل مراکش و اتریش در جام جهانی ۲۰۲۶ نقشی تعیین‌کننده در موفقیت لاروخا ایفا کرد. این هافبک هجومی با هوش تاکتیکی، جابه‌جایی‌های مداوم و خلق فضا برای هم‌تیمی‌هایش، یکی از عوامل اصلی برتری اسپانیا بود و با بازی‌سازی مؤثر خود، زمینه گل چهارم میکل اویارزابال در این رقابت‌ها را فراهم کرد.

در کنار درخشش اولمو، اونای سیمون نیز با ثبت ۵۱۹ دقیقه متوالی بدون دریافت گل، رکورد جدیدی در تاریخ تیم ملی اسپانیا و جام‌های جهانی به نام خود ثبت کرد و از رکورد پیشین ایکر کاسیاس عبور کرد.

بر اساس این گزارش، تأثیر اولمو تنها به خلق موقعیت‌های گل محدود نمی‌شود. حضور او باعث می‌شود بازیکنانی مانند پدری نیز شرایط بهتری برای ارائه توانایی‌های خود داشته باشند. با حضور اولمو، فشار روی پدری در جریان بازی کاهش می‌یابد و او می‌تواند با انرژی بیشتری در فاز هجومی ظاهر شود؛ نقشی که بیش از وظایف دفاعی با ویژگی‌های فنی او همخوانی دارد.

لوئیس دلافوئنته نیز به‌تدریج ترکیب اصلی خود را تثبیت کرده و به نظر می‌رسد مثلث رودری، پدری و دنی اولمو، ستون اصلی تیم ملی اسپانیا در ادامه مسیر جام جهانی باشد. ترکیبی که در کنار کیفیت فنی، می‌تواند با کمی شانس، لاروخا را به مراحل پایانی این رقابت‌ها برساند.

 

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