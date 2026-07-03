اسکالونی: فوتبال جهان به حضور ایتالیا در جام جهانی نیاز دارد
سرمربی تیم ملی آرژانتین در آستانه دیدار تیمش مقابل کیپورد، از غیبت ایتالیا در جام جهانی ابراز تأسف کرد و تأکید داشت فوتبال جهان به بازگشت آتزوری به بزرگترین تورنمنت ملی نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی در نشست خبری پیش از دیدار برابر کیپورد، درباره غیبتهای متوالی تیم ملی ایتالیا از جام جهانی گفت: «دلیل این اتفاق را نمیدانم، اما فرهنگ فوتبال ایتالیا بسیار بزرگ است و نمیتواند از بین رفته باشد. فکر میکنم باید به این موضوع باور داشته باشیم و فراموش نکنیم که ایتالیا یکی از قدرتهای بزرگ فوتبال جهان است. همه ما دوست داریم ایتالیا دوباره به جام جهانی برگردد، چون فوتبال به حضور این تیم نیاز دارد.»
اسکالونی همچنین درباره برگزاری این مسابقه در میامی، شهری که لیونل مسی از سال ۲۰۲۳ در آن برای اینتر میامی بازی میکند، صحبت کرد. در همین رابطه، رودریگو دیپائول نیز از خوششانسی خود برای همبازی بودن با کاپیتان آرژانتین سخن گفت.
سرمربی قهرمان جهان که این مسابقه، صدمین حضورش روی نیمکت آرژانتین خواهد بود، در ابتدای نشست خبری یاد قربانیان حادثه تلخ شهر کاسیلدا را گرامی داشت و اظهار کرد: «میخواهم مراتب تسلیت خود را به خانوادههای قربانیان ابراز کنم. در چنین شرایطی، فوتبال در برابر این اتفاقات تلخ اهمیت بسیار کمتری دارد.»
در سوی مقابل، سرمربی تیم ملی کیپورد نیز با وجود حواشی اخیر پیرامون کاپیتان تیمش، تنها بر مسابقه برابر آرژانتین تمرکز دارد و گفت: «برابر قهرمان جهان چیزی برای از دست دادن نداریم. تا امروز هم نشان دادهایم که از هیچ تیمی نمیترسیم.»