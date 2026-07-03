دیبالا برای تمدید قرارداد دست نگه داشت؛ ستاره آرژانتینی از پیشنهاد رم راضی نیست

به گزارش ایلنا، مذاکرات میان رم و پائولو دیبالا برای تمدید قرارداد وارد مرحله حساسی شده است. باشگاه ایتالیایی پیشنهادی برای تمدید یک‌ساله قرارداد به همراه بند تمدید برای سال دوم ارائه کرده که اختیار فعال‌سازی آن تنها در دست باشگاه خواهد بود.

بر اساس این پیشنهاد، دستمزد دیبالا کمتر از سه میلیون یورو در سال خواهد بود و بخش قابل توجهی از درآمد او نیز به پاداش‌های مبتنی بر تعداد بازی‌ها و عملکردش وابسته است؛ موضوعی که مورد قبول ستاره آرژانتینی قرار نگرفته است.

دیبالا که خود را یکی از مهره‌های کلیدی و نمادهای اصلی پروژه رم می‌داند، معتقد است ارزش فنی و جایگاهش در تیم مستحق قراردادی بهتر است. او به همین دلیل از باشگاه فرصت خواسته تا طی روزهای آینده درباره آینده‌اش تصمیم‌گیری کند.

نماینده دیبالا، کارلوس نوول، در حال مذاکره با مدیران رم برای بهبود مفاد قرارداد است و تلاش می‌کند شرایط مالی و مدت قرارداد را به نفع این بازیکن تغییر دهد.

با این حال، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، رابطه دیبالا با مدیران باشگاه همچنان مثبت ارزیابی می‌شود و گفت‌وگوها در فضایی آرام ادامه دارد.

از سوی دیگر، سرمربی رم نیز تأکید ویژه‌ای بر حفظ این ستاره آرژانتینی دارد و معتقد است تجربه، کیفیت فنی و نقش رهبری دیبالا برای پروژه فصل آینده تیم حیاتی است.

طبق گزارش‌ها، دیبالا در روزهای آینده به رم بازمی‌گردد و انتظار می‌رود پس از ادامه مذاکرات، تصمیم نهایی خود را درباره تمدید قرارداد اتخاذ کند؛ هرچند در حال حاضر او برای امضای قرارداد جدید عجله‌ای ندارد و خواهان دریافت پیشنهادی متناسب با جایگاهش در تیم است.

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