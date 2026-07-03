بوبیستا؛ مردی که با توپهای جورابی رؤیای کیپورد را به جام جهانی رساند
سرمربی تیم ملی کیپورد پیش از جدال تاریخی با آرژانتین تأکید کرد که تیمش دیگر صرفاً یک شگفتی نیست و میخواهد ثابت کند حتی کشورهای کوچک نیز میتوانند در بزرگترین صحنه فوتبال جهان رقابت کنند.
به گزارش ایلنا، پدرو لیتا بریتو که بیشتر با نام بوبیستا شناخته میشود، یکی از چهرههای متفاوت جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ مربی آرام و کمحرفی که با هدایت کیپورد، این کشور کوچک آفریقایی را برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی رسانده است.
بوبیستا از همان روزهای ابتدایی آمادهسازی تیمش، پیام روشنی برای فوتبال جهان داشت. او پس از پیروزی ۳ بر صفر در دیدار دوستانه مقابل صربستان گفته بود:
«میخواهیم به دنیا نشان دهیم که شاید کشور کوچکی باشیم، اما توانایی انجام کارهای بزرگ را داریم.»
آن زمان کمتر کسی این جمله را جدی گرفت، اما حالا پس از صعود تاریخی کیپورد به مرحله یکهشتم نهایی، نگاهها به این تیم کاملاً تغییر کرده است.
سرمربی ۵۵ ساله کیپورد در تمام نشستهای خبری با پرچم کشورش حاضر میشود و همواره از غرور ملی بازیکنانش سخن میگوید.
او درباره مسیر تیمش گفت:
«به آنچه به دست آوردهایم افتخار میکنیم، اما هنوز کارمان تمام نشده است. در فوتبال هیچ چیز غیرممکن نیست.»
داستان زندگی بوبیستا نیز به اندازه موفقیتهایش الهامبخش است. او دوران کودکی خود را در شرایطی سپری کرد که امکان تهیه توپ فوتبال نداشت و همراه دوستانش با توپهایی که مادرش از جورابهای کهنه میدوخت، فوتبال بازی میکرد؛ مسیری که سالها بعد او را به نیمکت تیم ملی کشورش رساند.
بوبیستا که از سال ۲۰۲۰ هدایت کیپورد را بر عهده دارد، رمز موفقیت تیمش را اتحاد بازیکنان میداند:
«ما از فرهنگها و کشورهای مختلف کنار هم جمع شدهایم، اما همه یک هدف داریم؛ اینکه باعث افتخار مردم کیپورد شویم.»
حالا بزرگترین آزمون تاریخ فوتبال این کشور فرا رسیده است. کیپورد باید در مرحله یکهشتم نهایی مقابل آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی و تیم پرستاره لیونل مسی قرار بگیرد؛ دیداری که بوبیستا آن را فرصتی دیگر برای اثبات تواناییهای تیمش میداند.
برای سرمربی کیپورد، صرفنظر از نتیجه این مسابقه، جام جهانی ۲۰۲۶ از همین حالا به فصلی تاریخی در فوتبال کشورش تبدیل شده است.