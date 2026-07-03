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رودی گارسیا: منظورم فوتبال آفریقا نبود، حرف‌هایم اشتباه برداشت شد

رودی گارسیا: منظورم فوتبال آفریقا نبود، حرف‌هایم اشتباه برداشت شد
کد خبر : 1807931
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رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، پس از جنجال‌هایی که به دنبال اظهاراتش بعد از دیدار برابر سنگال به وجود آمد، با انتشار توضیحی تأکید کرد منظورش انتقاد از فوتبال آفریقا نبوده است.

به گزارش ایلنا، بلژیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل سنگال راهی دور بعد شد، اما صحبت‌های گارسیا پس از مسابقه واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. او گفته بود: «ما این تیم‌ها را می‌شناسیم؛ آن‌ها در دقایق پایانی کنترل تاکتیکی خود را از دست می‌دهند.» جمله‌ای که از سوی برخی به‌عنوان انتقاد از تیم‌های آفریقایی تعبیر شد.

سرمربی شیاطین سرخ برای پایان دادن به این حواشی، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی توضیح داد: «برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت، منظور من از "این تیم‌ها"، تیم‌هایی بود که تجربه مدیریت برتری در چنین مسابقاتی را ندارند؛ این موضوع می‌تواند درباره تیم‌هایی از آسیا، آمریکای جنوبی یا حتی اروپا نیز صدق کند و هیچ ارتباطی به یک قاره خاص ندارد.»

گارسیا همچنین با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران مربیگری افزود: «من هم زمانی که مربی کم‌تجربه‌ای بودم، یاد گرفتم که تلاش برای متوقف کردن جریان بازی و فقط حفظ نتیجه، معمولاً نتیجه معکوس می‌دهد.»

سرمربی بلژیک اکنون تلاش می‌کند این حاشیه را پشت سر بگذارد و تمرکز خود را روی دیدار حساس مرحله یک‌چهارم نهایی برابر آمریکا معطوف کند؛ مسابقه‌ای که در سیاتل برگزار خواهد شد.

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