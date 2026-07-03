منچسترسیتی به دنبال هایجک انتقال استعداد ۱۶ ساله لسترسیتی

به گزارش ایلنا، آرسنال از مدت‌ها قبل مونگا را زیر نظر داشت و حتی مذاکرات مثبتی نیز با این بازیکن و باشگاه لسترسیتی انجام داده بود، اما اکنون منچسترسیتی با جدیت وارد رقابت شده تا این انتقال را به سود خود تغییر دهد.

یکی از مهم‌ترین عوامل علاقه سیتی به جذب مونگا، حضور انزو مارسکا روی نیمکت این تیم است. سرمربی ایتالیایی که در فصل ۲۴-۲۰۲۳ هدایت لسترسیتی را برعهده داشت، سابقه همکاری با مونگا را دارد و شخصاً خواهان جذب دوباره این بازیکن شده است.

مونگا در آوریل ۲۰۲۵ و در حالی که تنها ۱۵ سال و ۲۷۱ روز سن داشت، نخستین بازی خود را در لیگ برتر انگلیس انجام داد و به سومین بازیکن جوان تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شد.

او چند ماه بعد نیز با گلزنی در سن ۱۶ سال و ۳۷ روزگی عنوان جوان‌ترین گلزن تاریخ رقابت‌های چمپیونشیپ را به نام خود ثبت کرد.

لسترسیتی طی سال‌های اخیر سابقه خوبی در پرورش استعدادهای جوان داشته، اما در حفظ آنها چندان موفق عمل نکرده است. پیش از این نیز بازیکنانی مانند تایریس نوبیسی و تری نیونی این باشگاه را به مقصد منچسترسیتی و لیورپول ترک کرده بودند.

اکنون نیز احتمال جدایی مونگا، که یکی از ارزشمندترین استعدادهای آکادمی لسترسیتی محسوب می‌شود، می‌تواند ضربه دیگری به این باشگاه وارد کند. در صورت نهایی شدن انتقال، مذاکرات بر سر مبلغ رضایت‌نامه نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این وینگر جوان خواهد داشت.

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