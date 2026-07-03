پرتغال 2 - 1 کرواسی ؛ صعود به یک هشتم با طلسم شکنی رونالدو

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و کرواسی در ادامه مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 02:30 بامداد امروز (جمعه - به وقت ایران) در ورزشگاه «بی‌ام‌او فیلد» تورنتو به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 2 بر یک پرتغال به پایان رسید.

پرتغال بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و در دقیقه 4 روی حرکت رافائل لیائو و پاس در عرض او، برونو فرناندز تا آستانه باز کردن دروازه کرواسی پیش رفت، اما دومنیک لیواکوویچ، دروازه‌بان کرواسی ابتدا ضربه فرناندز را مهار کرد و در ادامه نیز شوت دوم این بازیکن پس از برخورد به مدافعان کرواسی راهی کرنر شد.

شاگردان روبرتو مارتینس در دقیقه 10 بار دیگر روی ارسال کرنر از جناح چپ خطرساز شدند، اما ضربه سر رناتو ویگا با اختلافی اندک از بالای دروازه کرواسی به بیرون رفت.

در ادامه نیمه نخست نیز پرتغال تیم برتر میدان بود و با حفظ مالکیت توپ، چندین بار دروازه کرواسی را تهدید کرد. در مقابل، کروات‌ها با دفاعی فشرده و اتکا به ضدحملات تلاش کردند جریان بازی را کنترل کنند، اما در خلق موقعیت جدی ناکام بودند.

نیمه دوم با یک موقعیت خطرناک برای کرواسی آغاز شد. متئو کواچیچ در دقیقه 48 پس از عبور از ژوائو کانسلو در محوطه جریمه، صاحب موقعیتی ایده‌آل شد، اما ضربه او با واکنش دیوگو کاستا، دروازه‌بان پرتغال، راهی کرنر شد.

سرانجام در دقیقه 53 قفل دروازه‌ها شکسته شد و کرواسی به گل نخست مسابقه رسید. ارسال یوسیپ استانیشیچ از جناح راست پس از عبور از روی سر روبن دیاس و ایگور ماتانوویچ، روی تیر دوم به ایوان پریشیچ رسید و این بازیکن باتجربه پس از کنترل توپ، با ضربه پای چپ دروازه پرتغال را باز کرد.

کرواسی سه دقیقه بعد بار دیگر توسط ایگور ماتانوویچ و روی پاس نیکولا ولاشیچ به گل رسید، اما این گل به دلیل قرار داشتن ولاشیچ در موقعیت آفساید، مردود اعلام شد.

پرتغال در دقیقه 57 تا آستانه زدن گل تساوی پیش رفت، اما حرکت انفرادی رافائل لیائو و شوت او از پشت محوطه جریمه به تیر دروازه برخورد کرد تا برتری یک بر صفر کرواسی حفظ شود.

فشار حملات پرتغال ادامه داشت و در دقیقه 61 پاس بلند پدرو نتو با کنترل عالی کریستیانو رونالدو همراه شد. کاپیتان پرتغال توپ را از کنار لیواکوویچ وارد دروازه کرد، اما کمک‌داور این صحنه را آفساید اعلام کرد تا طلسم گلزنی رونالدو در مراحل حذفی جام جهانی همچنان پابرجا بماند.

در دقیقه 66، ایگور ولاشیچ در محوطه جریمه رناتو ویگا را سرنگون کرد. اسپن اسکوس داور نروژی مسابقه، پس از بازبینی صحنه با کمک فناوری VAR نقطه پنالتی را نشان داد. کریستیانو رونالدو نیز در دقیقه 68 پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای مطمئن به مرکز دروازه، گل تساوی پرتغال را به ثمر رساند تا سرانجام در ششمین حضور خود در جام جهانی، نخستین گلش در مراحل حذفی این رقابت‌ها را به ثبت برساند.

متئو کواچیچ، هافبک باتجربه کرواسی، در دقیقه 75 پس از یک حرکت پا به توپ از میانه میدان، با شوتی تماشایی دروازه پرتغال را تهدید کرد که ضربه او به تیر عمودی دروازه برخورد کرد. در ادامه و پس از چند رفت و برگشت، توپ بار دیگر به کواچیچ رسید، اما این بار شوت او را دیوگو کاستا، دروازه‌بان پرتغال، مهار و راهی کرنر کرد.

کرواسی در دقیقه 80 برای دومین بار در این مسابقه دروازه پرتغال را باز کرد، اما این گل نیز به دلیل آفساید مردود اعلام شد. متئو کواچیچ با یک پاس عمقی تماشایی، پتر سوچیچ را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان پرتغال قرار داد و این بازیکن نیز توپ را وارد دروازه کرد، اما کمک‌داور پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد و پس از تأیید این تصمیم، گل کرواسی مردود اعلام شد.

در دقیقه 81 روبرتو مارتینس سرمربی پرتغال، برای نخستین بار در این مسابقات کریستیانو رونالدو را از زمین بیرون کشید و روبن نوس را به جای کاپیتان تیمش به میدان فرستاد. رونالدو که گل تساوی پرتغال را به ثمر رسانده بود، هنگام ترک زمین واکنش چندان مثبتی به این تصمیم نشان نداد و با ناراحتی راهی نیمکت شد.

سرانجام در دقیقه 4+90، ارسال تماشایی رافائل لیائو از جناح چپ با ضربه سر دقیق گونچالو راموس همراه شد و توپ به کنج دروازه کرواسی رفت. کرواسی در دقیقه 13+90 نیز دروازه پرتغال را باز کرد، اما این گل نیز پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) مردود اعلام شد تا سومین گل مردود این تیم در این دیدار باشد. ارسال از جناح چپ ابتدا با ضربه ایگور ماتانوویچ همراه شد و پس از یک رفت‌وبرگشت، یوشکو گواردیول توپ را وارد دروازه کرد، اما داور به دلیل آفساید، این گل را نپذیرفت.

شاگردان روبرتو مارتینس با این پیروزی، حریف اسپانیا در مرحله یک‌هشتم نهایی شدند. این دیدار از ساعت 22:30 روز دوشنبه 15 تیرماه برگزار خواهد شد.

با حذف کرواسی از جام جهانی 2026، به نظر می‌رسد لوکا مودریچ کاپیتان و اسطوره فوتبال این کشور، در 40 سالگی آخرین حضور خود با پیراهن تیم ملی در جام جهانی را تجربه کرده باشد.

اسپن اسکوس از نروژ قضاوت این دیدار را برعهده داشت و به روبن دیاس از پرتغال و لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ از کرواسی کارت زرد نشان داد.

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