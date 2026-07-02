حامد لک در فولاد ماندنی شد (عکس)
باشگاه فولاد خوزستان در ادامه برنامههای خود برای حفظ مهرههای کلیدی، قرارداد حامد لک را برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا این دروازهبان باتجربه همچنان از دروازه سرخپوشان اهوازی محافظت کند.
باشگاه فولاد خوزستان پس از آغاز برنامههای آمادهسازی برای فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵، روند حفظ بازیکنان تأثیرگذار خود را ادامه داد و در همین راستا، قرارداد حامد لک را برای یک فصل دیگر تمدید کرد.
لک که در فصل گذشته یکی از مهرههای قابل اتکای فولاد بود، با توافق نهایی با مدیران باشگاه، حضورش در جمع شاگردان حمید مطهری را تمدید کرد تا در فصل آینده نیز پیراهن این تیم را بر تن داشته باشد.
این دروازهبان در فصل اخیر در تمامی ۲۲ دیدار لیگ برتر و دو مسابقه جام حذفی برای فولاد به میدان رفت و با ثبت ۱۰ کلینشیت، نقش مهمی در عملکرد دفاعی تیم ایفا کرد. او همچنین موفق شد یک پاس گل نیز به نام خود ثبت کند.
عملکرد مطمئن لک در چارچوب دروازه، یکی از عوامل مهم نتایج مثبت فولاد در نیمفصل دوم بود؛ تیمی که پیش از پایان رقابتها، هشت مسابقه متوالی را بدون شکست پشت سر گذاشت و از جمع تیمهای پایین جدول تا رتبه هفتم صعود کرد.
با وجود دریافت پیشنهادهایی از چند باشگاه لیگ برتری و مطرح شدن احتمال جداییاش، این دروازهبان باتجربه در نهایت ادامه همکاری با فولاد را انتخاب کرد تا برای دومین فصل متوالی در ترکیب سرخپوشان اهوازی حضور داشته باشد.
حامد لک که سابقه بازی در تیمهایی مانند پرسپولیس، تراکتور، مس رفسنجان و نساجی را در کارنامه دارد، پیش از این نیز در فصل ۹۹-۹۸ پیراهن فولاد خوزستان را بر تن کرده بود و اکنون با تمدید قرارداد، همکاری خود با این باشگاه را ادامه خواهد داد.