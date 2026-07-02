درگذشت پدر سرمربی تیم ملی کنگو در حین حذف از جام جهانی

به گزارش ایلنا، سرمربی فرانسوی تیم ملی کنگو، سباستین دسا بر، پس از این بازی با چهره‌ای متعجب خبر درگذشت پدرش را از زبان سخنگوی تیم شنید. این سخنگو در پایان کنفرانس خبری به او تسلیت گفت و دسا بر نیز با تشکر از او، سالن را ترک کرد.

جزئیات بیشتری درباره این واقعه از سوی فدراسیون فوتبال کنگو منتشر نشده است.

تیم ملی کنگو در این جام جهانی با یک پیروزی (۳-۱ برابر ازبکستان)، یک تساوی (۱-۱ برابر پرتغال) و دو شکست نزدیک (۱-۰ برابر کلمبیا و ۲-۱ برابر انگلیس) به کار خود پایان داد.

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