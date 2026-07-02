هشدار جدی به هواداران انگلیس؛ سفر به مکزیک دردسرساز میشود؟
در آستانه دیدار حساس انگلیس و مکزیک در جام جهانی ۲۰۲۶، وزارت امور خارجه انگلیس با انتشار هشدارهای امنیتی، از هواداران خواست با رعایت نکات ایمنی و قوانین محلی، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا، همزمان با سفر هواداران تیم ملی انگلیس به مکزیکوسیتی برای تماشای دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، وزارت امور خارجه انگلیس هشدارهایی درباره مسائل امنیتی و قوانین این کشور صادر کرده است.
بر اساس این هشدار، هواداران باید مراقب افزایش سرقت تلفنهای همراه و عرضه نوشیدنیهای تقلبی باشند. همچنین تأکید شده در صورت گم شدن یا سرقت گذرنامه، امکان استفاده از برخی مدارک اضطراری برای بازگشت به آمریکا وجود نخواهد داشت.
یکی دیگر از نکات مهم، ممنوعیت ورود سیگارهای الکترونیکی و ویپ به مکزیک است. مقامات این کشور اعلام کردهاند افرادی که این اقلام را وارد خاک مکزیک کنند، ممکن است با مجازاتهایی از جمله جریمههای سنگین و حتی حبس روبهرو شوند.
این هشدارها در شرایطی منتشر شده که مقامات امنیتی مکزیک نیز با توجه به حوادث اخیر و افزایش حضور هواداران خارجی، تدابیر امنیتی ویژهای را برای برگزاری این مسابقه در ورزشگاه آزتکا در نظر گرفتهاند.
با این حال، هواداران انگلیس در روزهای گذشته حضور پررنگی در شهرهای مختلف محل برگزاری جام جهانی داشتهاند و بدون بروز حوادث جدی، فضای پرشوری را در کنار هواداران سایر کشورها ایجاد کردهاند.
انگلیس در حالی به مصاف مکزیک میرود که میزبان با رکوردی قابل توجه و بدون شکست در ۱۰ دیدار اخیر خود در جام جهانی، یکی از آمادهترین تیمهای مرحله حذفی محسوب میشود.