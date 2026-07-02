آیا جام جهانی با ۶۴ تیم ممکن است؟
فدراسیون جهانی فوتبال به تازگی به بررسی امکان افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی پرداخته است. با این حال، به نظر میرسد که تحقق این سناریو در سال ۲۰۳۰ چندان محتمل نیست.
به گزارش ایلنا، از سال گذشته، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کنمبول) به دنبال افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی به ۶۴ تیم برای دوره آینده است. این کنفدراسیون هدف خود را افزایش شمولیت در این رقابتها، به مناسبت صدمین سالگرد برگزاری جام جهانی عنوان کرده است.
با این حال، هدف اصلی این پیشنهاد، افزایش تعداد بازیها در آمریکای جنوبی است. در حالی که آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه به عنوان میزبانان این دوره معرفی شدهاند، توافقی صورت گرفته تا این کشورها هر کدام یک بازی را به یاد مسابقات سال ۱۹۳۰ که در اروگوئه برگزار شد، میزبانی کنند. اما کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی خواهان افزایش تعداد بازیها از سه به ۱۸ بازی در این قاره است.
این فرمت جدید به دنبال جلوگیری از مشکلاتی است که در جام جهانی اخیر در آمریکای شمالی به وجود آمد، به ویژه نیاز به صعود هشت تیم برتر سوم به مرحله بعدی. برنامهریزی شده که ۱۶ گروه چهار تیمی تشکیل شود و دو تیم برتر از هر گروه به مرحله حذفی راه یابند. همچنین، تعداد بازیهای مرحله گروهی از ۷۲ به ۹۶ افزایش خواهد یافت.
در عین حال، فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده که در مرحله گروهی این جام، ۴.۶ میلیون نفر به تماشای بازیها رفتهاند و ۲۱۵ گل به ثمر رسیده که میانگین نزدیک به سه گل در هر بازی را نشان میدهد. با این حال، با وجود این آمار، مخالفتهای شدیدی با برگزاری جام جهانی با ۶۴ تیم وجود دارد، حتی در درون کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی.
کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی و کارائیب و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به این پیشنهاد اعتراض کردهاند و اتحادیه فوتبال اروپا به عنوان مخالف اصلی، به دلیل مشکلات لجستیکی که این فرمت ایجاد میکند، به شدت با آن مخالفت کرده است. این اتحادیه همچنین در ماه مه، مدل جدیدی برای انتخابیهای جام جهانی ۲۰۳۰ معرفی کرده است.
اکنون، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه به عنوان میزبانان، به طور خودکار به جام جهانی ۲۰۳۰ راه یافتهاند که این موضوع چالشهایی را برای جذابیت انتخابیهای آینده ایجاد میکند. یکی از پیشنهادات مطرح شده در کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی، ایجاد یک لیگ ملتها با جوایز و رقابت برای کسب عنوان است.
در نهایت، در حالی که پیشنهاد افزایش تعداد تیمها در جام جهانی به بحث گذاشته شده، هنوز هم این موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی به دنبال لابی برای تحقق این پروژه است.