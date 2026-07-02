حمله جنجالی به دشان؛ چرا مقابل امباپه تعظیم کردی؟
فلور گوترو، کارشناس فوتبال، به رفتار دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در برابر کیلیان امباپه انتقاد کرد و آن را غیرقابل قبول دانست. این انتقاد پس از پیروزی قاطع فرانسه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شد.
به گزارش ایلنا، رفتار دیدیه دشان پس از پیروزی ۳ بر صفر فرانسه مقابل سوئد در جام جهانی ۲۰۲۶ با واکنشهای متفاوتی در رسانههای فرانسه همراه شده و فلور گوترو، کارشناس فوتبال، بهشدت از این اقدام سرمربی خروسها انتقاد کرده است.
گوترو معتقد است ادای احترام ویژه دشان به کیلیان امباپه، هرچند از رابطه نزدیک این دو نفر حکایت دارد، اما با اصول مدیریت تیمی همخوانی ندارد.
او در این باره گفت: «من هرگز نمیبینم مربیان بزرگی مثل سر الکس فرگوسن یا لوئیس انریکه چنین رفتاری انجام دهند. یک سرمربی باید جایگاه خود را حفظ کند و سلسلهمراتب تیمی را بر هم نزند.»
این کارشناس فوتبال ادامه داد: «امباپه نیازی به چنین رفتارهایی ندارد. این حرکت میتواند پیام اشتباهی برای سایر بازیکنان ارسال کند و احساس تبعیض در تیم به وجود بیاورد.»
گوترو همچنین تأکید کرد اگر این اتفاق پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی رخ میداد، شاید قابل درک بود، اما در شرایط فعلی زمان مناسبی برای چنین اقدامی نیست.
او در پایان گفت: «بازیکنانی که روی نیمکت هستند یا فرصت بازی پیدا نمیکنند، با دیدن چنین صحنههایی ممکن است احساس خوبی نداشته باشند.»
کیلیان امباپه با ۶۲ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه به شمار میرود و با ۱۸ گل در ادوار جام جهانی، همچنان در تعقیب رکوردهای تاریخی این رقابتها است.