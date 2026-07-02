به گزارش ایلنا، توماس توخل در آستانه دیدار تیم ملی انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از والدین خواست برای این مسابقه استثنا قائل شوند و اجازه دهند فرزندانشان تا پایان بازی بیدار بمانند.

سرمربی سه‌شیرها با اشاره به اهمیت این مسابقه گفت: «اگر لازم است برای مدرسه عذرخواهی بنویسید، اما بگذارید بچه‌ها این بازی را ببینند. جام جهانی هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود و حمایت هواداران، به‌ویژه کودکان، برای ما اهمیت زیادی دارد.»

انگلیس در مرحله قبل با درخشش هری کین و پیروزی ۲ بر یک برابر جمهوری دموکراتیک کنگو راهی جمع هشت تیم برتر شد. کاپیتان انگلیس که با دو گل خود نقش اصلی صعود تیمش را ایفا کرد، درباره دیدارهای حذفی گفت: «این مسابقات نیازمند صبر و تمرکز بالاست. فشار در بازی‌های حذفی بیشتر است و باید از فرصت‌ها بهترین استفاده را برد.»

توخل همچنین درباره دیدار با مکزیک به شرایط خاص ورزشگاه آزتکا اشاره کرد و گفت: «بازی در ارتفاع بالای مکزیکوسیتی چالش بزرگی برای هر تیمی است. زمان کافی برای سازگاری با این شرایط نداریم، اما باید بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم.»

دکلان رایس، نایب‌کاپیتان انگلیس، نیز از عملکرد هری کین تمجید کرد و گفت: «اگر کوچک‌ترین فرصت را در اختیار او قرار دهید، از آن استفاده می‌کند. آمار گلزنی کین گویای کیفیت بالای اوست.»

انگلیس در حالی به مصاف مکزیک می‌رود که حریفش تاکنون در جام جهانی ۲۰۲۶ هیچ گلی دریافت نکرده و یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی مسابقات را در اختیار دارد.

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