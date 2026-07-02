شطرنج ماتادورها با لشکری از وین در لوسآنجلس
تقابل قهرمان اروپا با نماد شگفتیسازی جام جهانی
اسپانیا در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف اتریش میرود تا در شبی سرنوشتساز، عیار مدعی اصلی قهرمانی برابر پرس شدید یاران سابیتزر سنجیده شود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا وقتی روز پنجشنبه در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی در استادیوم لسآنجلس به مصاف اتریش برود، به شانس خود برای کسب اولین پیروزی در مراحل حذفی جام جهانی مردان پس از ۱۶ سال دل خواهد بست. لاروخا روز شنبه با پیروزی ۱ بر صفر مقابل اروگوئه که به لطف ضربه الکس بائنا به دست آمد، صدرنشینی خود را در گروه H قطعی کرد و حکم به حذف حریف داد. اگرچه شاگردان لوئیس دلا فوئنته با پیروزی ۴ بر صفر مقابل عربستان سعودی همه را تحت تاثیر قرار دادند، اما آنها هنوز آن روانی و هماهنگی خاصی را که دو سال پیش آنها را به قهرمان مقتدر اروپا تبدیل کرد، از خود نشان ندادهاند؛ به طوری که تساوی بدون گل مقابل کیپورد به بحثبرانگیزترین اتفاق تورنمنت آنها تا به اینجای کار تبدیل شده است. در حالی که مرحله گروهی به آنها اجازه اشتباه و حاشیه امنیت میداد، اسپانیاییها به خوبی میدانند که مراحل حذفی به هیچ وجه تا این حد بخشنده نیستند.
اسپانیا از زمانی که آندرس اینیستا آن گل تاریخی را در وقتهای اضافه برای قطعی کردن پیروزی ۱ بر صفر مقابل هلند در فینال ۲۰۱۰ به ثمر رساند، موفق به پیروزی در هیچیک از دیدارهای حذفی جام جهانی نشده است. آنها در هر دو دوره گذشته با شگفتیهای بزرگی در ضربات پنالتی حذف شدهاند؛ به طوری که در سال ۲۰۱۸ برابر روسیه و در سال ۲۰۲۲ مقابل مراکش در مرحله یکهشتم نهایی شکست خوردند.
اسپانیا پیش از این هرگز در سه دوره پیاپی جام جهانی در صعود از مراحل حذفی موفق نبوده است و دلا فوئنته مصمم است تا از تکرار این سرنوشت تلخ جلوگیری کند. لاروخا اغلب با پیشروی در تورنمنتها روزهای سختی را تجربه کرده است؛ آنها در ۷ بازی حذفی آخر خود در جام جهانی مقابل تیمی از قاره اروپا، تنها یک گل به ثمر رساندهاند که آن هم به تساوی ۱-۱ با روسیه در سال ۲۰۱۸ برمیگردد؛ مسابقهای که باز هم در ضربات پنالتی مغلوب شدند. دلا فوئنته با وجود ثبت کلینشیت در سه مسابقه از چهار دیدار اخیر خود مقابل کشورهای اروپایی، به خوبی میداند که تیمش هنوز جای پیشرفت زیادی دارد.
بسیار حیاتی است که اسپانیا گارد دفاعی خود را در برابر تیم سرسخت اتریش پایین نیاورد؛ تیمی که باور و ایمانش با موج اخیر شگفتیسازیها در این جام جهانی قطعاً تقویت شده است. پس از اینکه پاراگوئه روز دوشنبه آلمان را در ضربات پنالتی حذف کرد، مراکش نیز روز سهشنبه با کنار زدن هلند حماسه سال ۲۰۲۲ خود را تکرار کرد تا دو مدعی اصلی مسابقات، در فاصله تنها دو روز به خانه برگردند. اتریش مطمئناً باور دارد که میتواند کار مشابهی را انجام دهد، هرچند شاگردان رالف رانگنیک پس از غیبتی طولانی به این مرحله بازمیگردند. آنها آخرین بار نزدیک به ۷۲ سال پیش و در تورنمنت ۱۹۵۴ در مرحله حذفی جام جهانی حاضر شدند؛ جایی که در لوزان با نتیجه تاریخی ۷ بر ۵ سوئیس را شکست دادند که این دیدار همچنان پرگلترین بازی تاریخ جام جهانی مردان محسوب میشود. اتریش در آن دوره در رتبه سوم قرار گرفت و در نیمهنهایی با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب برنده نهایی جام یعنی آلمان غربی شد.
کابوس خط دفاعی اتریش و امید اندک رانگنیک
آنها با مواجهه با رقبای اروپایی در این مرحله بیگانه نیستند و هر پنج بازی حذفی قبلی آنها در جام جهانی (بدون احتساب بازیهای ردهبندی) در برابر تیمهایی از همین قاره بوده است. اتریش در سه مسابقه از این بازیها مقابل فرانسه و مجارستان در سال ۱۹۳۴ و سوئیس در سال ۱۹۵۴ پیروز شده و دو بازی را به ایتالیا در ۱۹۳۴ و آلمان غربی در ۱۹۵۴ واگذار کرده است. چالش بزرگ رانگنیک با این واقعیت سختتر میشود که اسپانیا خط دفاعی بسیار مستحکمی دارد و در چهار بازی اخیر خود در جام جهانی گلی دریافت نکرده است؛ این بهترین رکورد مشترک آنها در کنار روند منتهی به قهرمانیشان در جام جهانی ۲۰۱۰ است. در طرف مقابل، اتریش در فاز دفاعی در این تورنمنت با مشکل مواجه بوده و اکنون در ۱۲ بازی اخیر خود در جام جهانی از زمان پیروزی ۲ بر صفر مقابل الجزایر در سال ۱۹۸۲، در ثبت کلینشیت ناکام مانده است. پایان دادن به این طلسم در برابر اسپانیا قطعاً برای تداوم بخشیدن به شگفتیهای مرحله حذفی ضروری خواهد بود.
این دو تیم تا به حال رویارویی کمی با هم داشتهاند، اما هر زمان که تقابلی شکل گرفته، تاریخ به شدت به نفع اسپانیا بوده است. ماتادورها در پنج بازی اخیر خود مقابل اتریش شکستناپذیر بودهاند (۴ برد و ۱ تساوی) و در هر دو دیدار آخر خود با اختلاف چهار گل به برتری رسیدهاند. آخرین تقابل آنها به پیروزی ۵ بر ۱ اسپانیا در وین و در سال ۲۰۰۹ برمیگردد؛ جایی که دیوید آلابای جوان در یک حضور ۲۵ دقیقهای به عنوان یار تعویضی عملکرد درخشانی داشت. با این حال، اسپانیا محتاط خواهد بود چرا که آخرین دیدار خود در جام جهانی مقابل اتریش را در سال ۱۹۷۸ با نتیجه ۲ بر ۱ واگذار کرده است.
طبق پیشبینیها، اسپانیا شانس اول صعود به مرحله یکهشتم نهایی است و شاگردان دلا فوئنته در ۷۰.۶ درصد از ۲۵ هزار شبیهسازی پیش از مسابقه توسط سوپرکامپیوتر اوپتا، در ۹۰ دقیقه قانون مسابقه برنده شدهاند. با این حال، دیدارهای قبلی مرحله یکشانزدهم نهایی نشان دادهاند که هیچ چیز را نمیتوان تضمینشده دانست و اتریش ممکن است به شانس خود برای کسب نتیجهای بهتر از احتمال ۱۲.۲ درصدی پیشبینیشده توسط سوپرکامپیوتر دل ببندد. در همین حال، احتمال تساوی نیز ۱۷.۳ درصد از شبیهسازیها را به خود اختصاص داده است. در مجموع، سوپرکامپیوتر شانس صعود اسپانیا به مرحله یکهشتم نهایی را ۷۹.۵ درصد تعیین کرده، در حالی که این احتمال برای اتریش ۲۰.۵ درصد برآورد شده است.