به گزارش ایلنا، عملکرد درخشان تیم ملی کیپ‌ورد در جام جهانی ۲۰۲۶ بازتاب گسترده‌ای در این کشور داشته و مسئولان محلی برای قدردانی از ملی‌پوشان، تصمیمی نمادین اتخاذ کرده‌اند.

بر اساس اعلام شورای شهر میگل در جزیره سانتیاگو، دو خیابان این شهر با نام‌های «توبارائو آبی»؛ لقب تیم ملی کیپ‌ورد، و «ووزینیا»، دروازه‌بان این تیم، نام‌گذاری شده است.

هرمنیو فرناندس، رئیس شورای شهر میگل، با اشاره به این تصمیم گفت: «تیم ملی با عملکرد خود افتخاری بزرگ برای کشور رقم زد و ما نیز خواستیم به شیوه‌ای ماندگار از این دستاورد تقدیر کنیم. سه تساوی این تیم برای مردم ما ارزشی هم‌سنگ سه پیروزی داشت و صعود به مرحله حذفی، لحظه‌ای تاریخی برای فوتبال کیپ‌ورد بود.»

او همچنین از عملکرد ووزینیا تمجید کرد و افزود: «او یکی از چهره‌های برجسته تیم در این رقابت‌ها بود و با نمایش‌های خود به نمادی از اراده و تلاش مردم کیپ‌ورد تبدیل شد. به همین دلیل نام او نیز برای یکی از خیابان‌های شهر انتخاب شد.»

تیم ملی کیپ‌ورد با صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، رکوردی تاریخی به ثبت رساند و به کوچک‌ترین کشور از نظر جمعیت تبدیل شد که موفق شده به این مرحله از رقابت‌های جام جهانی راه پیدا کند.

نماینده آفریقا در ادامه مسیر خود باید برابر آرژانتین قرار بگیرد؛ دیداری که می‌تواند فصل تازه‌ای از موفقیت‌های فوتبال کیپ‌ورد را رقم بزند.

کیپ‌ورد که با لقب «توبارائو آبی» شناخته می‌شود، با نمایش‌های فراتر از انتظار خود به یکی از شگفتی‌های بزرگ جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده و حمایت گسترده مردم این کشور را به همراه داشته است.

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