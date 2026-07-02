وضعیت نگرانکننده یوونتوس در بازار نقل و انتقالات
یوونتوس با مشکلات جدی در زمینه نقل و انتقالات روبرو شده و به نظر میرسد که برخی از خریدهای این باشگاه به شدت با ضرر مالی مواجه شدهاند. این وضعیت نشاندهنده چالشهای بزرگ در مدیریت مالی باشگاههای فوتبال است.
به گزارش ایلنا، در سالهای اخیر، یوونتوس با خرید بازیکنانی چون دوشان ولاهوویچ، کریستیانو رونالدو و گونزالو ایگواین، هزینههای هنگفتی را متحمل شده است. اما در نهایت، بازگشت مالی این سرمایهگذاریها به شدت ناچیز بوده است. ولاهوویچ، که با مبلغ ۸۳.۵ میلیون یورو از فیورنتینا به یوونتوس پیوست، نتوانسته است عملکرد مورد انتظار را ارائه دهد و در حال حاضر این انتقال به یکی از بزرگترین ضررهای مالی تبدیل شده است.
عملکرد ولاهوویچ از زمان پیوستنش به یوونتوس دچار نوسانهای زیادی بوده و این بازیکن تنها یک جام حذفی را به ارمغان آورده است. در حالی که رونالدو با ۱۱۷ میلیون یورو به یوونتوس پیوست و در این مدت موفق به کسب چندین عنوان قهرمانی ملی شد، اما نتوانست در لیگ قهرمانان اروپا موفقیتهای مورد انتظار را به ارمغان آورد و در نهایت با ۱۷ میلیون یورو به منچستریونایتد بازگشت.
ایگواین نیز که با ۹۰ میلیون یورو از ناپولی به یوونتوس پیوست، نتوانست بازگشت مالی مناسبی برای باشگاه داشته باشد و در نهایت به صورت آزاد به اینتر میامی منتقل شد. در این میان، نامهای دیگری چون جیانلوئیجی بوفون، دیبالا و برناردسکی نیز در لیست خریدهای پرهزینه و کمفایده یوونتوس قرار دارند.