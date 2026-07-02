زلاتان علیه صعود بلژیک: آن پنالتی اشتباه و لعنتی
پنالتی که در بازی بلژیک به ثبت رسید، به شدت مورد بحث و جدل قرار گرفته است. این تصمیم داوری در دقیقه ۱۲۵ بازی، بلژیک را به مرحله بعدی مسابقات هدایت کرد، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این پنالتی نباید اعلام میشد.
به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ، ستاره سابق فوتبال، به شدت به این تصمیم انتقاد کرد و گفت: «هرگز پنالتی نبود. مدافع به توپ ضربه زد و این پایان داستان است.» او همچنین افزود: «اگر VAR پنج دقیقه زمان نیاز دارد و سی دوربین مختلف را بررسی میکند تا خطا را پیدا کند، پس این یک خطای واضح نیست.»
گری نویل نیز با ابراهیموویچ همنظر بود و اظهار داشت: «صادقانه میگویم که این یک پنالتی نیست. اگر تیلمانس ابتدا به توپ ضربه میزد و سپس مورد برخورد قرار میگرفت، با آن موافق بودم. اما اینجا چنین چیزی اتفاق نیفتاد.»
در عین حال، روی کین، بازیکن سابق ایرلند، نظر ملایمتری داشت و گفت: «من درک میکنم که سنگال ناراحت است، اما وقتی چنین تماسی در محوطه جریمه خودی انجام میدهید، باید منتظر مشکلات باشید. بنابراین نباید از دخالت VAR شگفتزده شوید.» او همچنین افزود: «فکر نمیکنم این یک خطای واضح از سوی داور باشد. میتوان درباره این تصمیم بحث کرد، اما این یک رسوایی نیست.»