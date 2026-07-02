زلاتان علیه صعود بلژیک: آن پنالتی اشتباه و لعنتی

به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ، ستاره سابق فوتبال، به شدت به این تصمیم انتقاد کرد و گفت: «هرگز پنالتی نبود. مدافع به توپ ضربه زد و این پایان داستان است.» او همچنین افزود: «اگر VAR پنج دقیقه زمان نیاز دارد و سی دوربین مختلف را بررسی می‌کند تا خطا را پیدا کند، پس این یک خطای واضح نیست.»

گری نویل نیز با ابراهیموویچ هم‌نظر بود و اظهار داشت: «صادقانه می‌گویم که این یک پنالتی نیست. اگر تیلمانس ابتدا به توپ ضربه می‌زد و سپس مورد برخورد قرار می‌گرفت، با آن موافق بودم. اما اینجا چنین چیزی اتفاق نیفتاد.»

در عین حال، روی کین، بازیکن سابق ایرلند، نظر ملایم‌تری داشت و گفت: «من درک می‌کنم که سنگال ناراحت است، اما وقتی چنین تماسی در محوطه جریمه خودی انجام می‌دهید، باید منتظر مشکلات باشید. بنابراین نباید از دخالت VAR شگفت‌زده شوید.» او همچنین افزود: «فکر نمی‌کنم این یک خطای واضح از سوی داور باشد. می‌توان درباره این تصمیم بحث کرد، اما این یک رسوایی نیست.»

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