اخبار نقل و انتقالات اروپا: آرسنال در آستانه شکار بزرگ از پاریس

به گزارش ایلنا، با وجود برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، بازار نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال اروپا با سرعت زیادی دنبال می‌شود و باشگاه‌های بزرگی همچون آرسنال، چلسی، منچستریونایتد، تاتنهام، لیورپول و منچسترسیتی همچنان با جدیت به دنبال تقویت ترکیب خود برای فصل آینده هستند.

تلاش آرسنال برای صید بارکولا و شکستن رکورد نقل‌وانتقالات تاتنهام با تونالی

آرسنال همچنان برای جذب بردلی بارکولا، وینگر فرانسوی پاری‌سن‌ژرمن، تلاش می‌کند. در حالی که پاریسی‌ها در ابتدا قصد فروش این بازیکن را نداشتند، گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران باشگاه فرانسوی اکنون در صورت دریافت پیشنهادی مناسب، آماده بررسی فروش او هستند. بر اساس گزارش اتلتیک، بارکولا هنوز قرارداد جدیدی با پاری‌سن‌ژرمن امضا نکرده و به دلیل تمایل به حضور بیشتر در ترکیب اصلی، نسبت به تمدید قرارداد مردد است. همچنین بی‌بی‌سی اعلام کرده آرسنال از امکان انجام این انتقال دلگرم شده و حتی استعدادیاب‌های این باشگاه عملکرد او را در دیدار فرانسه مقابل سوئد از نزدیک زیر نظر گرفته‌اند. البته گفته می‌شود پاری‌سن‌ژرمن تنها با پیشنهادی بالاتر از ۱۱۶ میلیون پوند حاضر به مذاکره خواهد شد.

در همین حال، ساندرو تونالی امروز وارد لندن می‌شود تا پس از انجام تست‌های پزشکی، قرارداد خود را با تاتنهام نهایی کند. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، ارزش این انتقال ۱۰۰ میلیون پوند است که شامل ۹۲.۵ میلیون پوند مبلغ ثابت و ۷.۵ میلیون پوند پاداش‌های وابسته به عملکرد خواهد بود. این انتقال رکورد خرید تاریخ باشگاه تاتنهام را خواهد شکست. همچنین ماتئوس فرناندس نیز تست‌های پزشکی خود را پشت سر گذاشته و انتظار می‌رود هر دو انتقال به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام شوند.

پاتک منچستریونایتد به گزینه‌های جدید و خریدهای کهکشانی چلسی و سیتی

پس از ناکامی در جذب ماتئوس فرناندس و ساندرو تونالی، مدیران منچستریونایتد گزینه‌های جدیدی را برای تقویت خط هافبک در نظر گرفته‌اند. طبق گزارش‌ها، شیاطین سرخ اکنون وضعیت این بازیکنان را دنبال می‌کنند: الکس اسکات (بورنموث)، فلیکس انمچا (بوروسیا دورتموند) و اورلین شوامنی (رئال مادرید). در کنار این سه نفر، کارلوس بالبا از برایتون و ساندر برگه از فولام نیز همچنان در فهرست خرید یونایتد قرار دارند. با این حال، بورنموث علاقه‌ای به فروش الکس اسکات ندارد و قصد دارد قرارداد او را که تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد، تمدید کند. ارزش این هافبک انگلیسی حدود ۸۰ میلیون پوند برآورد شده است.

از سوی دیگر، چلسی علاوه بر تلاش برای جذب گرانیت ژاکا، مذاکرات خود را برای جذب ماکسنس لاکروآ ادامه می‌دهد. آبی‌های لندن همچنین انتقال مارکو پالسترا، مدافع ۲۱ ساله آتالانتا، را با قراردادی به ارزش ۴۷ میلیون پوند نهایی کرده‌اند. این بازیکن قراردادی بلندمدت تا سال ۲۰۳۳ امضا کرده و مدیران چلسی معتقدند او توانایی حضور مستقیم در ترکیب اصلی ژابی آلونسو را دارد. منچسترسیتی نیز شرایط دو هافبک جوان را زیر نظر دارد: ایوب بوعدی، پدیده ۱۸ ساله لیل و ادواردو کاماوینگا، هافبک رئال مادرید. گزارش‌ها حاکی است لیل برای فروش بوعدی حدود ۸۶ میلیون پوند درخواست کرده، هرچند حاضر است در صورت باقی ماندن این بازیکن برای یک فصل دیگر در فرانسه، مبلغ انتقال را کاهش دهد.

در شرایطی که انتقال مارکوس رشفورد به بارسلونا منتفی شده و تاتنهام نیز هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نکرده است، رسانه‌های انگلیسی گزارش داده‌اند در صورت نهایی نشدن انتقال، مایکل کریک و مدیران منچستریونایتد آماده بازگرداندن این مهاجم ۲۸ ساله به برنامه‌های تیم برای فصل آینده هستند. رشفورد فصل گذشته به‌صورت قرضی در بارسلونا بازی کرد و موفق شد آمار ۱۴ گل و ۱۴ پاس گل را ثبت کند.

در سایر اخبار مهم نقل‌وانتقالاتی، تاتنهام با فروش لوکا ووشکوویچ به برایتون با قراردادی ۵۰ میلیون پوندی موافقت کرده است. از طرفی خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، تأیید کرد این باشگاه پیشنهادی رسمی برای جذب خولیان آلوارس به اتلتیکومادرید ارائه کرده و همچنان امیدوار به انجام این انتقال است. در نهایت، رسانه‌های ترکیه از مذاکرات مثبت گالاتاسرای با ویرجیل فن‌دایک خبر داده‌اند، هرچند هنوز هیچ توافق رسمی حاصل نشده است.

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