قطع ناگهانی پخش بازی انگلیس جنجال به پا کرد

به گزارش ایلنا، پخش زنده دیدار تیم‌های ملی انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با اختلالی غیرمنتظره همراه شد؛ اتفاقی که واکنش گسترده هواداران انگلیس را در پی داشت.

در دقیقه ۵۳ مسابقه و در حالی که انگلیس برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، تصویر پخش زنده شبکه بی‌بی‌سی به‌طور ناگهانی قطع و برای بیش از ۱۵ ثانیه متوقف شد. این اختلال درست در لحظه‌ای رخ داد که جود بلینگهام در محوطه جریمه صاحب موقعیت شده بود و بینندگان تنها صدای واکنش تماشاگران ورزشگاه را می‌شنیدند.

پس از بازگشت تصویر، بازپخش صحنه نشان داد بلینگهام با حرکتی تماشایی دروازه‌بان جمهوری دموکراتیک کنگو را وادار به واکنشی دیدنی کرده بود؛ فرصتی که میلیون‌ها بیننده از تماشای مستقیم آن محروم شدند.

این اتفاق با موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. یکی از کاربران نوشت: «از قطع شدن پخش بی‌بی‌سی ناامید شدم، اما وقتی تصویر برگشت، بیشتر ناامید شدم!» کاربر دیگری نیز با کنایه نوشت: «بازی آن‌قدر ضعیف بود که انگار بی‌بی‌سی هم ترجیح داد پخشش نکند.»

در نهایت شاگردان توماس توخل با پیروزی ۲ بر یک برابر جمهوری دموکراتیک کنگو، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آوردند، اما اختلال در پخش این مسابقه همچنان یکی از سوژه‌های اصلی هواداران فوتبال در فضای مجازی باقی مانده است.

انتهای پیام/