پایان رسمی همکاری پرسپولیس و اوسمار

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از پایان همکاری با اوسمار لوس ویرا خبر داد و به گمانه‌زنی‌ها درباره آینده نیمکت این تیم پایان داد.

سرخپوشان پایتخت با انتشار اطلاعیه‌ای در رسانه رسمی باشگاه اعلام کردند که با پایان فصل رقابت‌های فوتبال، همکاری میان باشگاه و اوسمار لوس ویرا نیز به پایان رسیده است.

بدین ترتیب، سرمربی برزیلی پس از یک دوره حضور روی نیمکت پرسپولیس، به طور رسمی از این باشگاه جدا شد و مدیران باشگاه باید برای انتخاب جانشین او و آغاز برنامه‌ریزی فصل آینده تصمیم‌گیری کنند.

در اطلاعیه پرسپولیس آمده است: ویرا به اتفاق دو دستیار خود در محل ساختمان باشگاه حضور پیدا کرد و با پیمان حدادی دیدار داشت تا با توجه به پایان فصل رقابت‌ها دو طرف رسما به همکاری خود پایان دهند.



پرسپولیس ادامه داد: مدیرعامل پرسپولیس هم در جریان این ملاقات از تلاش‌های وی تشکر کرد. این مربی برزیلی در این مدت، با تعهد و تجربه‌اش سرخپوشان را هدایت نمود.



در پایان این اطلاعیه آمده است: باشگاه پرسپولیس ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات اوسمار ویرا در مدت حضورش، برای این مربی برزیلی در ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای، آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

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