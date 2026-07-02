به گزارش ایلنا، لیگ حرفه‌ای عربستان خود را برای یک ماراتن نقل‌وانتقالاتی و جنجالی دیگر آماده می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسیده، باشگاه الاهلی به شکل رسمی و جدی علاقه‌اش را برای جذب محمد صلاح ابراز کرده است. در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی به اوج هیجان خود رسیده، اخبار حاکی از آن است که این غول فوتبال عربستان گام‌های اولیه را برای ارزیابی شرایط و امکان‌سنجی این انتقال بزرگ و تاریخی آغاز کرده است.

اگرچه محمد صلاح در چند فصل گذشته همواره به انتقال به خاورمیانه لینک شده بود، اما رویکرد جدید الاهلی وزن و اهمیت بسیار بیشتری دارد، چرا که این باشگاه جده‌نشین به دنبال بازسازی اساسی و تقویت خط آتش خود برای فصل جدید است. به گزارش اسکای سوئیس، مدیران این باشگاه خواستار دریافت اطلاعات دقیق در خصوص الزامات مالی و ورزشی لازم برای نهایی کردن این قرارداد بزرگ شده‌اند.

وقتی خلاء محرز، فرعون را به جده می‌خواند

این تلاش همه‌جانبه برای جذب محمد صلاح، نتیجه مستقیم و فوری جدایی ناگهانی ریاض محرز از الاهلی است. ستاره ملی‌پوش الجزایری پس از توافق دوجانبه با مدیران باشگاه برای فسخ زودهنگام قراردادش، دیگر در الاهلی حضور ندارد. ایجاد چنین حفره بزرگی در ترکیب تیم، قطعاً نیازمند جانشینی در همان سطح یا حتی بزرگ‌تر و نامدارتر در جغرافیای فوتبال جهان است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که فسخ قرارداد حدود ۱۴.۵ میلیون یورو برای الاهلی هزینه در بر داشته و محرز را به یک بازیکن آزاد تبدیل کرده است. با خروج این وینگر مهارناپذیر آفریقایی، سران باشگاه عربستانی بدون هدر دادن وقت، محمد صلاح را به عنوان بهترین و ایده‌آل‌ترین گزینه برای رهبری خط حمله خود در فصل آینده انتخاب کرده‌اند.

صلاح در اتمسفری بالاتر از ستاره دورتموند

اگرچه مدیران الاهلی وضعیت کریم آدیمی، ستاره جوان بوروسیا دورتموند را هم برای تقویت گزینه‌های تهاجمی خود زیر نظر دارند، اما صلاح در فضایی کاملاً متفاوت برای تصمیم‌گیرندگان این باشگاه قرار دارد. این مهاجم ۳۴ ساله نه تنها به عنوان یک فوتبالیست فوق‌العاده، بلکه به عنوان یک پدیده فرهنگی و تجاری بی‌نظیر برای کل لیگ عربستان دیده می‌شود.

با وجود تمایل به جذب مهره‌های جوان‌تری مانند آدیمی، صلاح همچنان اولویت مطلق و شماره یک جده‌نشین‌هاست. مدیران الاهلی به خوبی می‌دانند اسطوره آنفیلد همچنان یکی از تاثیرگذارترین و با ثبات‌ترین مهاجمان حاضر در فوتبال اروپا به شمار می‌رود.

گام‌های اولیه برای معامله قرن

در حال حاضر، مذاکرات جنجالی در مراحل ابتدایی و مقدماتی خود قرار دارد. اگرچه الاهلی اطلاعات اولیه را در مورد دستمزد و خواسته‌های احتمالی این بازیکن جمع‌آوری کرده، اما هنوز هیچ توافق رسمی بین دو باشگاه یا نمایندگان این بازیکن حاصل نشده است.

در میان تمام شایعات داغ نقل‌وانتقالاتی، محمد صلاح تمام تمرکز خود را روی بازی‌های ملی گذاشته است. او پس از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت جزیی، از روز چهارشنبه به تمرینات گروهی بازگشته و بخشی از برنامه‌ها و تمرین‌های تاکتیکی را انجام داده است. بازگشت صلاح به تمرینات، بهترین خبر ممکن برای تیم ملی مصر است که باید روز جمعه در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی به مصاف استرالیا برود.

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