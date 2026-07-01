به گزارش ایلنا، سرمربی آلمانی سه‌شیرها که امروز تیمش را در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی جام جهانی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو هدایت خواهد کرد، معتقد است در مسیر قهرمانی، احتمال کشیده شدن حداقل یک مسابقه به ضربات پنالتی بسیار زیاد است و به همین دلیل این بخش از آماده‌سازی را با جدیت ویژه‌ای دنبال می‌کند.

زخمی که هنوز فراموش نشده است

توخل در نشست خبری پیش از بازی با کنگو، خاطره تلخ فینال جام حذفی آلمان در فصل ۱۶-۲۰۱۵ برابر بایرن مونیخ تحت هدایت پپ گواردیولا را بازگو کرد.

او گفت:«یک داستان جالب برایتان تعریف می‌کنم؛ البته برای من اصلاً جالب نبود.»

سرمربی انگلیس ادامه داد:«اولین فینال جام حذفی‌ام در آلمان بود؛ اولین سال حضورم در دورتموند. مقابل بایرن و پپ گواردیولا بازی می‌کردیم. آن فصل بایرن فوق‌العاده بود و تقریباً همه امتیازها را جمع کرده بود. ما هم بهترین تیم بعد از آنها بودیم.»

به گفته توخل، کادر فنی دورتموند برای تمام جزئیات تاکتیکی مسابقه برنامه‌ریزی کرده بود.

«ما همه چیز را آماده کرده بودیم؛ آنها تاکتیک‌شان را تغییر می‌دادند، ما هم تغییر می‌دادیم. آنها ساختارشان را عوض می‌کردند، ما هم واکنش نشان می‌دادیم. بازی بسیار سنگین شد، بازیکنان خسته شدند و مسابقه به وقت اضافه کشیده شد.»

اما درست پس از پایان ۱۲۰ دقیقه، اتفاقی رخ داد که هنوز هم از یاد او نرفته است.

«وقتی سوت پایان به صدا درآمد، تازه فهمیدم اصلاً برای ضربات پنالتی آماده نیستیم. کاملاً فراموش کرده بودم که تیم را برای این شرایط آماده کنم.»

انتخاب پنالتی‌زن‌ها در آخرین لحظه

توخل توضیح داد که در آن لحظه هیچ برنامه مشخصی برای ترتیب پنالتی‌زن‌ها وجود نداشت.

«شروع کردیم از بازیکنان می‌پرسیدیم: تو می‌زنی؟ تو می‌زنی؟ تو می‌زنی؟ بازیکنان قبول کردند و گفتند نفر اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم مشخص است، اما واقعیت این بود که ما اصلاً آماده نبودیم و در نهایت هم ضربات پنالتی را باختیم.»

«دیگر هرگز چنین اشتباهی تکرار نمی‌شود»

سرمربی انگلیس تأکید کرد آن شکست تأثیر عمیقی روی او گذاشت.

«آن تجربه بسیار دردناک بود و زخم بزرگی روی من گذاشت، چون احساس می‌کردم خودم باعث این شکست شده‌ام. اولین بار بود و با خودم عهد کردم دیگر هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد.»

برنامه ویژه انگلیس برای ضربات پنالتی

توخل فاش کرد که از همان زمان، برنامه اختصاصی و منظمی برای آماده‌سازی تیم‌هایش در ضربات پنالتی طراحی کرده است؛ برنامه‌ای که اکنون در تیم ملی انگلیس نیز اجرا می‌شود.

او گفت:«از آن زمان سیستم و برنامه خودمان را ایجاد کردیم. حالا در تیم ملی انگلیس، با کمک اتحادیه فوتبال انگلیس، یکی از بهترین برنامه‌های آماده‌سازی برای ضربات پنالتی را در اختیار داریم. فقط کافی است مشخص شود بهترین پنالتی‌زن‌های تیم چه کسانی هستند؛ همه چیز از قبل آماده است.»

به گفته سرمربی سه‌شیرها، کادر فنی و آنالیز تیم تمام سناریوهای احتمالی را بررسی کرده‌اند.

«این بخش حالا به یکی از مهم‌ترین قسمت‌های فوتبال تبدیل شده است. مربیان و اعضای کادر فنی یکی از کامل‌ترین برنامه‌هایی را که تا به حال دیده‌ام طراحی کرده‌اند. ما دقیقاً می‌دانیم اگر بازی به پنالتی برسد چه اتفاقی خواهد افتاد و تمام زیرساخت لازم فراهم شده است.»

آمادگی تضمین قهرمانی نیست

با این حال، توخل تأکید کرد که حتی بهترین برنامه‌ریزی نیز تضمینی برای پیروزی نیست.

او گفت:«آمادگی صددرصدی هم تضمین نمی‌کند که برنده شوید. من در دوران مربیگری‌ام ضربات پنالتی عجیبی را تجربه کرده‌ام؛ مثلاً بازی با لیورپول که پنالتی‌ها تا نفر یازدهم ادامه پیدا کرد.»

سرمربی آلمانی در پایان افزود:«اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است. هم به لطف امکانات اتحادیه فوتبال انگلیس و هم تجربه‌ای که خودم طی این سال‌ها به دست آورده‌ام. گاهی باید یک تجربه بسیار دردناک را پشت سر بگذارید تا بفهمید دقیقاً در کدام بخش باید پیشرفت کنید.»

انگلیس امروز برای صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو می‌رود؛ دیداری که در صورت تساوی پس از ۱۲۰ دقیقه، ممکن است دوباره توخل را با همان آزمونی روبه‌رو کند که سال‌ها پیش در فینال جام حذفی آلمان، زخمی ماندگار بر جای گذاشت.

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