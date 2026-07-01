ترکیب احتمالی سنگال
آرایش هجومی برای به زانو درآوردن شیاطین سرخ بلژیک
تیم ملی فوتبال سنگال با انگیزهای مضاعف برای خلق شگفتی بزرگ و حذف بلژیک از مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صفآرایی میکند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال سنگال پس از صعود از مرحله گروهی، حالا با یکی از سختترین و بزرگترین چالشهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ روبرو شده و باید در مرحله یکشانزدهم نهایی در برابر بلژیک صفآرایی کند. این نماینده شایسته قاره آفریقا در این نبرد دراماتیک به تجربیات گرانبهای ستارههای خود چشم دوخته است تا بتواند پایاپای و شانه به شانه با یکی از بااستعدادترین و پرمهرهترین تیمهای اروپایی این تورنمنت رقابت کند.
سنگر محکم سنگال با لژیونرهای باانگیزه
در درون دروازه، انتظار میرود موری دیاو به عنوان مرد شماره یک میدان گام به زمین بگذارد تا امنیت و رهبری لازم را از روی خط دروازه به همتیمیهایش منتقل کند.
کمی جلوتر از او، کمربند تدافعی سنگال با حضور کرپین دیاتا، عبدولایه سک، موسی نیاکاته و اسماعیل جاکوبز شکل خواهد گرفت؛ ترکیبی متوازن که مجموعهای از سرعت، آمادگی جسمانی بالا و هوش تاکتیکی را ارائه میدهد و بهترین ابزار پاپ تیاو برای مهار آتشبار هجومی و مهرههای خطرناک بلژیک به شمار میرود.
جنگ تمامعیار در میانه میدان
در قلب خط هافبک، ادریسا گی، پاپ گی و لامین کامارا کمربند میانی تیم را تشکیل میدهند؛ مثلثی که بر پایه تجربه بالا، قدرت بازپسگیری سریع توپ و خونسردی مثالزدنی در حفظ مالکیت بنا شده است تا برتری عددی شیاطین سرخ در میانه زمین را خنثی کند.
در فضاهای بیرونی و جناحین نیز، بارا ساپوکو ندایه و اسماعیلا سار مهرههای کلیدی و مرگبار سنگال خواهند بود. این دو بازیکن با اتکا به سرعت انفجاری و تکنیک خود، مأموریت دارند تا در انتقالهای سریع و ضد حملات — که به عنوان اصلیترین و برندهترین سلاح سنگال شناخته میشود — روی دروازه حریف خطرساز شوند.
زهر چشم از شیاطین سرخ با زوج مخوف سادیو مانه و اسماعیلا سار
در پیشانی خط حمله، سادیو مانه بار دیگر به عنوان مهره محوری و شناسنامه تهاجمی تیم عمل خواهد کرد؛ فوقستارهای که با تکیه بر کولهباری از تجربه در بالاترین سطوح فوتبال دنیا، به دنبال ایجاد تفاوت و باز کردن گرههای کور این بازی سرنوشتساز است.
در کنار او، اسماعیلا سار با اضافه شدن به عمق خط دفاعی حریف، سرعت بالا و تهدیدات مداوم خود را به نمایش میگذارد تا با شکلگیری این زوج مخوف، خط دفاعی بلژیک در طول ۹۰ دقیقه اسیر کابوسی بزرگ شود. سنگالیها با این نقشه راه به دنبال خلق یکی از بزرگترین شگفتیهای این مرحله و رزرو بلیت حضور در جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.
ترکیب احتمالی تیم ملی سنگال (۳-۳-۴):
موری دیاو؛ کرپین دیاتا، عبدولایه سک، موسی نیاکاته، اسماعیل جاکوبز؛ ادریسا گی، پاپ گی، لامین کامارا؛ بارا ساپوکو ندایه، سادیو مانه، اسماعیلا سار.