کریستنسن قراردادش با بارسلونا را تا ۲۰۲۸ تمدید کرد
آندریاس کریستنسن، مدافع دانمارکی، قراردادش با این باشگاه کاتالان را برای دو فصل دیگر تمدید کرد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا روز چهارشنبه به طور رسمی خبر تمدید قرارداد کریستنسن را اعلام کرد. مراسم رسمی امضای این قرارداد به زودی در دفتر باشگاه برگزار خواهد شد.
کریستنسن که حالا ۳۰ ساله است، فصل پنجمش را با پیراهن آبیوقرمز پیش رو دارد. این مدافع تابستان ۲۰۲۲ به صورت رایگان از چلسی به بارسلونا پیوست و در طول این چهار فصل با هوش تاکتیکی و استحکام دفاعیاش به یکی از ستونهای خط دفاعی این تیم تبدیل شد.
کریستنسن در چهار فصل حضورش در نوکمپ در مجموع ۹۸ بازی رسمی در تمام رقابتها برای بارسلونا انجام داده و در کسب سه عنوان قهرمانی لالیگا، یک جام حذفی اسپانیا و سه جام سوپر اسپانیا نقش داشته است.
بازگشت از مصدومیت سنگین
فصل گذشته اما برای این مداقع ملی پوش دانمارکی فصل سختی بود. پارگی جزئی رباط صلیبی قدامی زانو، ۱۵۸ روز او را از زمین دور کرد. کریستنسن در آخرین هفته لالیگا در مسابقه بارسلونا مقابل والنسیا در مستایا موفق به بازگشت به زمین شد.
مدیریت ورزشی بارسلونا با این تمدید استراتژیک، حضور مدافعی باتجربه و شناختهشده در سطح اروپا را در طرح ورزشی خود تضمین کرده است. کریستنسن با توانایی بالایش در بازیسازی از خط دفاع و تطبیقپذیری در موقعیتهای مختلف، قرار است در سالهای پیش رو همچنان نقش مهمی در تیم ایفا کند.