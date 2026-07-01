به گزارش ایلنا، اسطوره نام‌دار فوتبال هلند رسماً به دومین دوره حضور خود روی نیمکت لاله‌های نارنجی پایان داد و پس از شکست تلخ در ضربات پنالتی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، جدایی‌اش از جمع لاله‌های نارنجی را تأیید کرد. رونالد کومان در بیانیه‌ای بسیار احساسی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به وضوح اشاره کرد که اگرچه با جاه‌طلبی و آرزوهای بسیار بزرگی قدم به این تورنمنت گذاشته بود، اما در نهایت مسئولیت تام و تمام این ناکامی بزرگ در عرصه جهانی بر عهده اوست.

کارنامه شخصی کومان و دلایل خانوادگی برای وداع با دنیای مربیگری

فراتر از نتایج ضعیف به دست آمده در داخل زمین مسابقه، کومان تلویحاً به احتمال بازنشستگی همیشگی خود از دنیای مربیگری اشاره کرد و مشکلات جسمانی و بیماری اعضای خانواده‌اش را دلیل اصلی تغییر اولویت‌های زندگی‌اش دانست. این سرمربی ۶۳ ساله با لحنی ستایش‌آمیز درباره قدرت و ایستادگی همسرش، بارتینا، صحبت کرد؛ زنی که با وجود مبارزه سخت با بیماری، همواره حامی بی‌پایان مسیر حرفه‌ای او بوده است. کومان تأیید کرد که در حال حاضر تمایل دارد تمام تمرکز خود را روی زندگی شخصی و خارج از مستطیل سبز معطوف کند.

کومان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«دیشب تصمیم گرفتم به دوران حضورم به عنوان سرمربی تیم ملی هلند پایان دهم. همه ما رویای مشترکی برای تاریخ‌سازی در این جام جهانی داشتیم، اما نتوانستیم به آن دست یابیم. هیچ‌کس بیشتر از من از این بابت ناامید و مغموم نیست. به عنوان سرمربی، مسئولیت نهایی این شکست بر عهده من است.

اتفاقات چند سال گذشته بار دیگر به من ثابت کرد که چیزهایی بسیار مهم‌تر از فوتبال نیز در این دنیا وجود دارد. فوتبال تمام زندگی من بوده، اما سلامتی نعمتی بی‌قیمت است. وقتی کسی که عمیقاً دوستش دارید در حال مبارزه با یک بیماری سخت است، نگاه شما به زندگی کاملاً تغییر می‌کند. همسرم بارتینا با وجود بیماری خودش، هر روز مرا حمایت و تشویق کرد تا کارم را به عنوان سرمربی به پایان برسانم. این نشان‌دهنده یک قدرت شگفت‌انگیز و باورنکردنی است. من بیشتر از آنچه کلمات بتوانند توصیف کنند، از او سپاسگزارم.

می‌خواهم از تمام بازیکنانی که افتخار همکاری با آن‌ها را داشتم تشکر کنم. تلاش‌ها، شخصیت و اعتمادی که شما داشتید، هر روز به من انگیزه می‌داد. همچنین از کادر فنی‌ام، فدراسیون فوتبال هلند (KNVB)، تمام کارکنان پشت صحنه و باشگاه‌هایی که به من اجازه کار دادند، سپاسگزارم. اما بیش از همه از هواداران تشکر می‌کنم؛ به خاطر اینکه حتی در روزهای سخت و طاقت‌فرسا نیز پشت ما ایستادند. نمایندگی کشور هلند به عنوان سرمربی برای من افتخار بسیار بزرگی بود.

من با احساساتی متناقض با تیم ملی خداحافظی می‌کنم. طبیعتاً ترجیح می‌دادم دوران حضورم در لاله‌های نارنجی را با کسب عنوان قهرمانی جهان به پایان برسانم. متأسفانه این رویا تعبیر نشد. اما فراتر از هر چیز، حس افتخار بر من غلبه دارد. افتخار به تمام چیزهایی که فوتبال برای من به ارمغان آورد، به مردمی که با آن‌ها ملاقات کردم و به این واقعیت که توانستم بزرگ‌ترین اشتیاق زندگی‌ام را به شغل حرفه‌ای‌ام تبدیل کنم. ممنون برای تمام این سال‌های سرشار از اعتماد، انتقاد، حمایت، ناامیدی، موفقیت و غیره.»

واکنش تند فدراسیون فوتبال هلند به توهین‌های نژادپرستانه

فدراسیون فوتبال هلند وقوع اتفاقاتی تاریک و ناگوار را پس از شکست در مونتری تأیید کرد. این نهاد فاش ساخت که جاستین کلایورت، کوینتن تیمبر و کریسنسیو سامرویل، پس از از دست دادن ضربات پنالتی خود در ضیافت مرگبار و تعیین‌کننده، در شبکه‌های اجتماعی هدف توهین‌های وقیحانه و نژادپرستانه قرار گرفته‌اند.

فدراسیون فوتبال هلند در بیانیه رسمی خود آورده است:

«ما این رفتارها را وحشتناک و انزجارآور می‌دانیم و پرونده‌ای را در نهاد "گزارش آنلاین تبعیض" تنظیم خواهیم کرد. به محض ثبت این گزارش، کارشناسان حقوقی آن‌ها ارزیابی خواهند کرد که آیا اظهارات صورت‌گرفته جرم محسوب می‌شود یا خیر. این اقدام می‌تواند منجر به تسلیم شکایت رسمی به دادستانی و آغاز یک پرونده کیفری شود. فوتبال میلیون‌ها انسان متفاوت را در کنار هم جمع می‌کند، در حالی که تبعیض دقیقاً عکس آن عمل می‌کند. بنابراین، این حرکات کاملاً مغایر با تمام ارزش‌هایی است که فوتبال به خاطر آن‌ها پدید آمده است.»

فرسنگ‌ها با اهدافمان فاصله داشتیم

نایجل دی‌یونگ، مدیر فنی فدراسیون فوتبال هلند، ارزیابی بسیار صریح، بی‌پرده و تلخی از عملکرد تیم ارائه داد و اعتراف کرد که هلند به هیچ وجه در سطح مطلوبی که برای رسیدن به اهداف پیش از تورنمنت لازم بود، قرار نداشت. حالا با رفتن سرمربی، فدراسیون مانده است و ویرانه‌های تیمی که وعده‌های بزرگی برای این جام جهانی در آمریکای شمالی داده بود اما دستاوردش تقریباً هیچ بود.

هافبک سابق منچسترسیتی در این باره گفت:

«هدف ما رسیدن به نیمه‌نهایی و بلندپروازی ما قهرمانی در جام جهانی بود. متأسفانه ما به هیچ‌کدام از آن‌ها نرسیدیم. بله، ما فرسنگ‌ها با اهدافمان فاصله داریم. این نتیجه‌گیری نهایی ماست و باید در این مورد با خودمان کاملاً صادق باشم.»

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