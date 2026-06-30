به گزارش ایلنا، ششمین دیدار از مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 از ساعت 00:30 بامداد امروز (چهارشنبه - به وقت ایران) بین تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و سوئد در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی آغاز شد که این مسابقه به پیروزی 3 بر صفر فرانسه انجامید.

در این مسابقه هیچ خبری از شگفتی نبود و شاگردان دیدیه دشان کار سختی برای رسیدن به مرحله بعد نداشتند. فینالیست دو دوره گذشته جام جهانی نشان داد که هیچ تیمی جلودارش نیست و این تیم فقط با جام آرام می‌شود.

دو تیم با احتیاط وارد مسابقه شدند، اما فرانسه با گذشت زمان توانست برتری خودش را با عملکرد خوب ستاره‌های خود به حریف دیکته کند. گواه این موضوع، گلی بود که امباپه در دقیقه 21 به ثمر رساند که به دلیل آفساید مردود اعلام شد. در ادامه حملات فرانسوی‌ها، باز هم امباپه می‌توانست پیام‌آور شادی تیمش باشد که این بار هم ضربه کاپیتان فرانسه با اصابت به تیر عمودی، راهی به دروازه سوئد نداشت تا آه و افسوس هواداران این تیم بلند شود.

فرانسه در ادامه بازی هم دست‌بردار نبود و اولیسه در دقیقه 35 می‌توانست گلزنی کند. ضربه آکروباتیک این بازیکن با بدشانسی بسیار به تیر دروازه خورد و توپ برگشتی را هم دمبله با اختلاف کمی به بیرون فرستاد.

بالأخره بازی هجومی و فشار بیش از حد فرانسه روی خط دفاعی سوئد جواب داد و گل تیم برتر نیمه اول بازی به ثمر رسید. امباپه هفدهمین گل در تاریخ جام جهانی را در دقیقه 45 به ثمر برساند تا اینگونه فرانسه به گل اول برسد و مزد برتری‌اش در این نیمه را بگیرد.

شرایط نیمه دوم برای فرانسه برخلاف نیمه اول رقم خورد و آنها خیلی زود توسط بارکولا و در دقیقه 53 به گل رسیدند تا کار برای سوئد سخت‌تر از قبل شود. در ادامه بازی و در دقیقه 75 همکاری اولیسه و امباپه باز هم فرانسه را به گل رساند و کاپیتان خروس‌ها دبل کرد تا امباپه همانند لیونل مسی در این جام 6 گله شود.

فرانسه با شکست پُرگل سوئد، در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف پاراگوئه‌ای می‌رود که شگفتی‌ساز بوده و آلمان را حذف کرده است.

دنی ماکلی هلندی قضاوت این بازی را برعهده داشت.

انتهای پیام/