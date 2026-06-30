رسمی؛ حبیب بیه از هدایت مارسی برکنار شد
باشگاه المپیک مارسی با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد همکاری خود با حبیب بیه، سرمربی سنگالی این تیم، پس از چند ماه حضور روی نیمکت به پایان رسیده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه مارسی بهطور رسمی خبر جدایی حبیب بیه از هدایت این تیم را اعلام کرد؛ تصمیمی که پس از نتایج نهچندان مطلوب اخیر و پایان فصل پرحاشیه این باشگاه اتخاذ شد.
حبیب بیه که در ماه فوریه و پس از جدایی روبرتو دیزربی هدایت مارسی را در شرایطی بحرانی بر عهده گرفته بود، نتوانست ثبات مورد انتظار مدیران باشگاه را ایجاد کند و در نهایت از سمت خود کنار گذاشته شد.
او در مدت حضورش روی نیمکت مارسی در مجموع ۱۳ مسابقه را در تمامی رقابتها هدایت کرد که حاصل آن ۶ پیروزی، یک تساوی و ۶ شکست بود. همچنین مارسی تحت هدایت او در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی فرانسه حذف شد؛ رقابتی که از نگاه مدیران باشگاه اهمیت زیادی داشت.
با این حال، مارسی موفق شد فصل را در رتبه پنجم لیگ فرانسه به پایان برساند و سهمیه لیگ اروپا را کسب کند، اما این عملکرد برای ادامه همکاری کافی نبود.
باشگاه مارسی در بیانیهای کوتاه اعلام کرد: «باشگاه المپیک مارسی پایان همکاری خود با حبیب بیه را اعلام میکند. از زحمات او تشکر کرده و برای ادامه مسیر حرفهایاش آرزوی موفقیت داریم.»
اکنون مدیران باشگاه در حال بررسی گزینههای جانشینی هستند و طبق گزارش رسانههای فرانسوی، برونو ژنزیو اصلیترین گزینه برای هدایت مارسی محسوب میشود و احتمال دارد بهزودی قرارداد جدیدی را با این باشگاه امضا کند.