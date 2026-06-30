سرمربی نروژ: از شدت فشار در آستانه فروپاشی بودم
سرمربی تیم ملی نروژ پس از پیروزی نفسگیر ۲ بر ۱ برابر ساحل عاج و صعود تاریخی به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از فشار شدید روانی این دیدار و نقش تعیینکننده بازیکنانش در این موفقیت گفت.
به گزارش ایلنا، صعود تاریخی تیم ملی نروژ به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل ساحل عاج، واکنشهای احساسی گستردهای در اردوی این تیم به همراه داشت؛ دیداری که تا ثانیههای پایانی با فشار بالا دنبال شد.
استاله سولباکن پس از پایان مسابقه، چهرهای کاملاً تحتفشار و احساسی داشت؛ مربیای که در طول بازی بارها با اضطراب شدید کنار زمین دیده شد و در لحظات پایانی نیز به سختی توانست هیجان خود را کنترل کند.
او پس از سوت پایان در گفتوگو با شبکه TV2 گفت: «اگر از این مسابقه جان سالم به در ببرم، از هر چیزی جان سالم به در میبرم.»
نروژ در این دیدار با گلهای آنتونیو نوسا و ارلینگ هالند موفق شد برای نخستین بار در تاریخ خود از یک مرحله حذفی جام جهانی عبور کند و حالا باید در مرحله یکهشتم نهایی برابر برزیل قرار بگیرد.
سولباکن در ادامه درباره فشار سنگین مسابقه اظهار داشت: «در دقایق پایانی احساس میکردم از هر طرف تحت فشار هستم و کاملاً از پا افتاده بودم.»
او که در طول بازی بارها کنار نیمکت واکنشهای عصبی نشان میداد، پس از گل دوم نروژ تنها لحظاتی کوتاه اجازه شادی داشت و سپس از بازیکنان خواست تمرکز خود را حفظ کنند تا بازی را مدیریت کنند.
سرمربی نروژ در پایان تأکید کرد که این موفقیت را متعلق به بازیکنان و کادر فنی میداند و گفت: «این نتیجه به من مربوط نیست؛ همه بازیکنان و اعضای کادر فنی برای آن جنگیدند.»
او پس از پایان بازی نیز مانند دیدارهای گذشته به سمت سکوها رفت و لحظاتی احساسی را با خانواده و نزدیکانش سپری کرد؛ صحنهای که شدت فشار روانی این پیروزی بزرگ را بهخوبی نشان میداد.