ترکیب تیم ملی فرانسه و سوئد
تیم ملی فرانسه در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با ترکیبی قدرتمند و بازگشت دیدیه دشان روی نیمکت، برابر سوئد قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال فرانسه امروز در یکی از دیدارهای حساس مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف سوئد میرود؛ مسابقهای که با بازگشت دوباره دیدیه دشان روی نیمکت همراه است. او در دیدار قبلی برابر نروژ به دلیل حضور در مراسم خانوادگی غایب بود.
فرانسه که در دو دوره اخیر جام جهانی به فینال رسیده، در مرحله گروهی با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل سنگال و ۳ بر ۰ برابر عراق، مقتدرانه صعود کرد. در این میان، کیلیان امباپه با ثبت گلهای متعدد، مجموع گلهای خود در جام جهانی را به ۱۶ رسانده و تنها سه گل با رکورد لیونل مسی فاصله دارد.
در صورت درخشش در دیدار امروز، امباپه این فرصت را دارد که حتی پیش از ادامه مسابقات، به صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی برسد؛ موضوعی که اهمیت این مسابقه را دوچندان کرده است.
در کنار او، عثمان دمبله پس از هتتریک در دیدار قبلی برابر نروژ، یکی از مهرههای کلیدی خط حمله فرانسه محسوب میشود. همچنین مایکل اولیسه و بردلی بارکولا ترکیب هجومی این تیم را کامل میکنند.
در خط میانی، آدرین رابیو و اورلین شوامنی از ابتدا به میدان میروند و در خط دفاع نیز ژول کنده، لوکاس دینیه و سایر مدافعان اصلی وظیفه مهار حملات سوئد را بر عهده دارند. مایک مانیان نیز مانند دیدارهای گذشته در دروازه قرار خواهد گرفت.
فرانسه با ترکیبی پرستاره و خط حملهای آماده، امیدوار است مسیر خود را به سوی مراحل بالاتر جام جهانی ۲۰۲۶ هموار کند.
ترکیب اصلی فرانسه: مانیان، دینیه، اوپامکانو، کنده، سالیبا، شوامنی، رابیو، دمبله، امباپه، اولیسه، بارکولا
ترکیب اصلی سوئد: زترستروم، لیندلوف، لاجربیلک، گودموندسون، ایاری، بریوال، اسونسون، استرود، الانگا، گیوکرش، ایساک