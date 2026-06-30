خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلیپه ملو: ژاپن از ترس عقب کشید

فیلیپه ملو: ژاپن از ترس عقب کشید
کد خبر : 1806803
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن سابق تیم ملی برزیل با تمجید از پیروزی ۲ بر یک سلسائو برابر ژاپن در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، این برد را نتیجه برتری ذهنی و فنی برزیل دانست و از عملکرد حریف انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، فیلیپه ملو پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیم ملی برزیل مقابل ژاپن در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، به تحلیل این مسابقه پرداخت و از عملکرد شاگردان کارلو آنچلوتی تمجید کرد.

او در بخشی از صحبت‌های خود گفت: «برزیل بازی خوبی انجام داد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، عملکردی قاطع و قدرتمند داشت. چیزی که انتظارش را نداشتم، رفتار ژاپن بود؛ آن‌ها ترسیده بازی کردند، مخصوصاً با توجه به بازی‌های قبلی‌شان.»

ملو در ادامه با اشاره به فشار روانی روی حریف افزود: «پیراهن برزیل سنگین است. ژاپن با آگاهی از این موضوع وارد زمین شد و همین باعث شد محتاط و ترسو بازی کند.»

در این دیدار، ژاپن در نیمه نخست به گل رسید اما برزیل در دقایق پایانی با گل‌های کاسمیرو و گابریل مارتینلی موفق به بازگشت و کسب پیروزی شد.

این چهره سابق فوتبال برزیل همچنین اظهار داشت: «اگر من مربی بودم، کاسمیرو را تعویض نمی‌کردم. او با اعتماد به نفس گل زد و در نیمه دوم، برزیل کاملاً بر بازی مسلط شد. این یکی از بهترین نمایش‌های برزیل بود.»

با این نتیجه، تیم ملی برزیل به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرده و باید منتظر برنده دیدار نروژ و ساحل عاج باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی