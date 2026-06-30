فیلیپه ملو: ژاپن از ترس عقب کشید
بازیکن سابق تیم ملی برزیل با تمجید از پیروزی ۲ بر یک سلسائو برابر ژاپن در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، این برد را نتیجه برتری ذهنی و فنی برزیل دانست و از عملکرد حریف انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، فیلیپه ملو پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیم ملی برزیل مقابل ژاپن در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، به تحلیل این مسابقه پرداخت و از عملکرد شاگردان کارلو آنچلوتی تمجید کرد.
او در بخشی از صحبتهای خود گفت: «برزیل بازی خوبی انجام داد و همانطور که انتظار میرفت، عملکردی قاطع و قدرتمند داشت. چیزی که انتظارش را نداشتم، رفتار ژاپن بود؛ آنها ترسیده بازی کردند، مخصوصاً با توجه به بازیهای قبلیشان.»
ملو در ادامه با اشاره به فشار روانی روی حریف افزود: «پیراهن برزیل سنگین است. ژاپن با آگاهی از این موضوع وارد زمین شد و همین باعث شد محتاط و ترسو بازی کند.»
در این دیدار، ژاپن در نیمه نخست به گل رسید اما برزیل در دقایق پایانی با گلهای کاسمیرو و گابریل مارتینلی موفق به بازگشت و کسب پیروزی شد.
این چهره سابق فوتبال برزیل همچنین اظهار داشت: «اگر من مربی بودم، کاسمیرو را تعویض نمیکردم. او با اعتماد به نفس گل زد و در نیمه دوم، برزیل کاملاً بر بازی مسلط شد. این یکی از بهترین نمایشهای برزیل بود.»
با این نتیجه، تیم ملی برزیل به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرده و باید منتظر برنده دیدار نروژ و ساحل عاج باشد.