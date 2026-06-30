با شایستگی کامل از جام جهانی حذف شدیم

به گزارش ایلنا، ماجراجویی تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی ۲۰۲۶ پس از ۱۲۰ دقیقه فوتبال فرسایشی و ناامیدکننده، در نهایت با شکست در ضربات پنالتی مقابل پاراگوئه در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به پایان رسید. این نتیجه تلخ، پایان‌بخش یک تورنمنت ناامیدکننده دیگر برای شاگردان یولیان ناگلزمان بود. جاشوا کیمیش بلافاصله پس از سوت پایان بازی در برابر رسانه‌ها قرار گرفت و بدون هیچ پنهان‌کاری، ناامیدی عمیق خود را ابراز کرد.

صداقت بی‌رحمانه کاپیتان مانشافت

ستاره باشگاه بایرن مونیخ به جای تمرکز روی شانس و اتفاقات ضربات پنالتی، به نقد عملکرد کلی آلمان در تمام طول این مسابقات پرداخت. او با صراحت لهجه تاکید کرد که آلمان هرگز نتوانست بهترین فوتبال خود را در این جام به نمایش بگذارد و این حذف زودهنگام، بازتاب کاملاً عادلانه‌ای از کیفیت بازی‌های آن‌ها در طول تورنمنت بود. کیمیش در این خصوص گفت:

«احساس وحشتناک و بسیار بدی است. ما در این تورنمنت مقابل هیچ حریفی نتوانستیم در بالاترین سطح خودمان بازی کنیم. سه بار پیاپی در مواجهه با تیم‌هایی که حتی در کلاس جهانی نبودند، با مشکلات و چالش‌های بسیار بزرگی روبرو شدیم. این یک واقعیت غیرقابل‌انکار است و ما با شایستگی کامل از این رقابت‌ها حذف شدیم.»

هیچ بهانه‌ای برای بازیکنان آلمان پذیرفته نیست

کیمیش در ادامه ارزیابی بی‌رحمانه و صادقانه‌اش پس از این شکست، تاکید کرد که نمایش آلمان فرسنگ‌ها با استانداردهای مورد انتظار از این کشور فاصله داشته است. او به وضوح روشن کرد که خود بازیکنان درون زمین مقصر این فاجعه هستند، نه کادر فنی یا عوامل بیرونی. او افزود:

«ما اینجا بازی می‌کنیم تا باعث افتخار مردم آلمان شویم. وقتی بچه بودم، همیشه می‌دیدم که آلمان به نیمه‌نهایی و فینال جام جهانی می‌رسد. اما ما نتوانستیم این حس را به بینندگانی که در خانه بازی را تماشا می‌کردند، هدیه بدهیم. من فکر می‌کنم مردم آلمان در حال حاضر به چیزی نیاز دارند که به آن افتخار کنند، اما متاسفانه این چیز، تیم ملی کشورشان نیست. ما بازیکنانِ درون زمین بازی را خراب کردیم و مسئولیت کامل آن را هم به گردن می‌گیریم. این اتفاق نه تقصیر سرمربی بود، نه رسانه‌ها، نه داور و نه تیم حریف؛ این شکست تمام و کمال تقصیر خود ما بود.»

ادامه سریال کابوس‌‌وار ژرمن‌ها

این وداع تلخ و زودهنگام، تداوم روند بحرانی و تاریک مانشافت در تورنمنت‌های بزرگ سالیان اخیر است. پس از حذف‌های تحقیرآمیز و متوالی در مرحله گروهی جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، حالا یک تورنمنت دیگر نیز برای آلمان بسیار زودتر از حد تصور و فرسنگ‌ها دورتر از انتظارات به پایان رسید.

از این پس تمام نگاه‌ها به این معطوف خواهد شد که واکنش ژرمن‌ها به این فاجعه جدید چه خواهد بود. چالش اصلی و بزرگ یولیان ناگلزمان و شاگردانش این است که به بازسازی نقاط ضعف آشکار شده در این جام جهانی بپردازند و استانداردهای از دست رفته یکی از قدرت‌های سنتی و پرافتخار فوتبال جهان را دوباره احیا کنند.

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