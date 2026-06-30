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آمار نگران‌کننده پنالتی‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶

آمار نگران‌کننده پنالتی‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1806781
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بررسی‌های آماری در رقابت‌های بزرگ فوتبال نشان می‌دهد سپردن ضربات پنالتی به بازیکنانی که در دقایق پایانی وارد زمین می‌شوند، با نرخ بالای شکست همراه است و می‌تواند تصمیمی پرریسک برای مربیان باشد.

به گزارش ایلنا، در فوتبال مدرن برخی مربیان در ضربات پنالتی به سراغ بازیکنانی می‌روند که در دقایق پایانی وارد زمین شده‌اند؛ تصمیمی که در بسیاری از موارد نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.

در دیدار اخیر آلمان و پاراگوئه در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ که با تساوی ۱-۱ در ۱۲۰ دقیقه به پایان رسید و در نهایت با برتری ۴-۳ آلمان در ضربات پنالتی همراه شد، فابیان بالبوئنا، بازیکن تازه‌وارد پاراگوئه، به عنوان پنجمین ضربه‌زن انتخاب شد اما ضربه او توسط مانوئل نویر مهار شد.

فابیان بالبوئنا در حالی پشت توپ قرار گرفت که تنها دقایقی پیش وارد زمین شده بود؛ انتخابی که اگرچه در نهایت به حذف تیمش منجر نشد، اما بار دیگر بحث درباره ریسک استفاده از بازیکنان تازه‌نفس در ضربات حساس را مطرح کرد.

بر اساس آمار منتشر شده، از میان ۱۰ بازیکنی که در رقابت‌های جام جهانی یا یورو پس از دقیقه ۱۱۵ وارد زمین شده‌اند و مسئولیت ضربه پنالتی را بر عهده گرفته‌اند، ۸ نفر موفق به گلزنی نشده‌اند؛ آماری که نرخ شکست ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این داده‌ها نشان می‌دهد تصمیم برای سپردن مسئولیت ضربات حساس به بازیکنان تازه‌وارد می‌تواند در شرایط فشار بالا، نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فوتبال حرفه‌ای محسوب می‌شود.

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