سعید صیباری، قهرمان مراکش با داستانی خاص

به گزارش ایلنا، سعید صیباری، فوتبالیست جوان و بااستعداد مراکشی، در آستانه درخشش در جام جهانی قرار دارد. این بازیکن ۲۵ ساله که به زودی ممکن است از پی‌اس‌وی آیندهوون به بایرن مونیخ منتقل شود، داستانی الهام‌بخش از اراده و تلاش دارد.

صیباری از دوران کودکی با مشکلاتی مواجه بود. او به دلیل یک مشکل مادرزادی در پاهایش تا دو سالگی نتوانست راه برود و به یک دستگاه ارتوپدی نیاز داشت.

او در این باره گفته است: «خوشبختانه، این دستگاه کار کرد.» در آن زمان، هدف او تنها راه رفتن به‌طور طبیعی بود و حتی به فکر فوتبال نبود.

پس از اینکه خانواده‌اش به بلژیک مهاجرت کردند، صیباری توانست در تیم‌های جوانان آندرلخت، مکلن و جنک بازی کند و در نهایت مورد توجه پی‌اس‌وی قرار گرفت.

حالا او به عنوان قهرمان مراکش در جام جهانی، تمام تلاش خود را برای رساندن تیمش به مراحل بالاتر به کار گرفته است. صیبری در کنار بونو، در تلاش است تا نام کشورش را در این رقابت‌ها به ثبت برساند.

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