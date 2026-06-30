حمله تند و بیرحمانه ریولو به شگفتیساز جام جهانی
صعود پاراگوئه یک سرقت مسلحانه بود
دنیل ریولو با انتقاد شدید از سبک بازی تدافعی پاراگوئه و حذف آلمان، صعود این تیم لاتین را یک «سرقت به تمام معنا» دانست و تاکید کرد فوتبال جای کسانی که فقط برای تخریب بازی میآیند نیست.
به گزارش ایلنا، دنیل ریولو، کارشناس و تحلیلگر مطرح فوتبال، پس از وداع تلخ مانشافت از جام جهانی ۲۰۲۶، به شدت به سبک بازی تیم ملی پاراگوئه تاخت و پیروزی آنها بر آلمان را زیر سوال برد.
ریولو در تحلیلی تند و صریح پیرامون این مسابقه گفت:«این یک سرقت تمام عیار است! دزدی در فوتبال یعنی زمانی که یک تیم میخواهد فوتبال بازی کند و تیم دیگر اصلاً چنین قصدی ندارد و فقط برای دفاع کردن آنجا ایستاده است. وقتی شما تنها با هدف تخریب بازی حریف وارد زمین میشوید، این یک سرقت است. آلمان چیزهای بسیار بیشتری نسبت به پاراگوئه در زمین نشان داد. اما اگر کسی به من بگوید پاراگوئه حقش بود و شایسته صعود بود، نه، من هرگز موافق نیستم. وقتی تمام وقت بازی را صرف دفاع کردن میکنی و در نهایت فقط در ضربات پنالتی برنده میشوی، این یعنی یک دزدی اتفاق افتاده است.»
آلمان بد بود اما پاراگوئه فاجعه بود
این کارشناس سرشناس در ادامه صحبتهایش به جو رسانهای موجود و حمایتهای کورکورانه از تیمهای ضعیفتر تورنمنت انتقاد کرد.
ریولو در پایان افزود:«همه دچار این وسواس شدهاند که از تیم ضعیفتر دفاع کنند. آنها فکر میکنند تیم ضعیفتر حق بیشتری برای بیکفایتی و ارائه یک بازی زشت دارد. بله، قبول دارم که تیم بزرگ (آلمان) بد بازی کرد و در حد انتظار نبود، اما با تمام این وجود، صعود پاراگوئه با این روش همچنان یک دزدی آشکار در دنیای فوتبال است.»