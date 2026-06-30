کسیه: ما کاپیتان مورد نظرمان را پیدا کردیم

به گزارش ایلنا، کسیه که در این دوره از رقابت‌ها به عنوان کاپیتان تیم ملی ساحل عاج انتخاب شده، در مصاحبه‌ای به اهمیت نقش خود در تیم اشاره کرد و گفت: «ما کاپیتان مورد نظرمان را پیدا کردیم.» او با اشاره به تجربیاتش در تیم ملی، به تلاش‌هایش برای ایجاد ارتباط با بازیکنان جوان‌تر نیز اشاره کرد.

کسیه در ادامه افزود: «من به بازیکنان جوان می‌گویم که به رویاهایشان ایمان داشته باشند. هیچ چیزی غیرممکن نیست.» او همچنین به چالش‌های خود در ابتدای ورود به فوتبال اروپا اشاره کرد و گفت: «وقتی به اروپا آمدم، تغییر قاره برایم سخت بود و باید به سرعت خودم را وفق می‌دادم.»

این بازیکن با سابقه، که در تیم‌های بزرگ اروپایی بازی کرده، به احترام به پیشینیان خود در تیم ملی اشاره کرد و گفت: «این موفقیت برای ما یک تاریخ تاریخی خواهد بود و افتخار می‌کنم که در این لحظه حضور دارم.»

کسیه همچنین درباره آینده‌اش در فوتبال گفت: «من گزینه‌های زیادی دارم و می‌دانم که از ۳۰ ژوئن به بعد آزاد هستم.» او در حال حاضر تمرکز خود را بر روی عملکرد تیم ملی و موفقیت در جام جهانی گذاشته است.

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