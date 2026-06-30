کومان: با ۵ دفاع مقابل مراکش اشتباه نکردم

به گزارش ایلنا، رونالد کومان با تمام قوا از استراتژی و تاکتیک‌های خود در جریان شکست ناامیدکننده هلند برابر مراکش دفاع کرد و مدعی شد که اگر این مسابقه بارها و بارها تکرار شود، باز هم همین سیستم را روانه میدان خواهد کرد. لاله‌های نارنجی پس از اینکه در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی ۱ بر ۱ دست یافتند، در ضیافت پنالتی‌ها با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف آفریقایی خود شدند؛ مسابقه‌ای که در آن جاستین کلایورت، کوئینتن تیمبر و کرایسنسیو سامرویل ضربات پنالتی خود را به هدر دادند. این دومین بار در تاریخ فوتبال ملی هلند است که آن‌ها سه ضربه پنالتی را در یک بازی رسمی از دست می‌دهند؛ اتفاق تلخی که پیش از این تنها در یورو ۲۰۰۰ و در دیدار مقابل ایتالیا برای آن‌ها رخ داده بود.

کومان در این مسابقه سرنوشت‌ساز برای اولین بار از مارس ۲۰۲۴ (شکست ۲ بر ۱ مقابل آلمان) تیمش را با سیستم دفاعی 5 نفره ارنج کرد، این در حالی است که آن‌ها در ۳۱ مسابقه حدفاصل این دو بازی، همواره با سیستم ۴ دفاعه به میدان رفته بودند. هلندی‌ها در طول ۱۲۰ دقیقه نبرد نفس‌گیر، تنها ۲۹.۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و فقط ۶ شوت با نرخ گل مورد انتظار (xG) ناچیز ۰.۲۴ ثبت کردند؛ در حالی که مراکش ۱۱ بار شانس خود را امتحان کرد و نرخ گل مورد انتظار ۱.۳۶ را بر جای گذاشت. کومان به شدت پای تصمیم خود ایستاد و ادعا کرد این همان چیزی بوده که «تمام مردم هلند» خواستارش بوده‌اند.

منتقدان برایم اهمیتی ندارند

رونالد کومان در واکنش به هجمه‌ها گفت:

«این کاملاً طبیعی است که هر کسی نظر خودش را داشته باشد. اما اگر به گذشته برگردم و دوباره بخواهم این بازی را هدایت کنم، دقیقاً همین کار را انجام خواهم داد. ما بعد از هر مسابقه با تک‌تک بازیکنان بحث و تبادل نظر کردیم و من احساس می‌کردم که فضای زیادی به رقبا می‌دهیم. شما این کار را خط به خط و با کل گروه بررسی می‌کنید. با توجه به کیفیت بالای حریف، اگر با روش قبلی بازی می‌کردیم خودمان را به دردسر بزرگی می‌انداختیم. حتی با وجود ۵ مدافع، مراکش به ما گل زد؛ اگر با ۴ مدافع بازی می‌کردیم، موقعیت‌های بسیار بیشتری از این دست به آن‌ها می‌دادیم. وقتی قبل از بازی روی مسأله‌ای توافق می‌کنید، نمی‌توانید بعد از اتمام مسابقه بگویید که جواب نداد. تمام هلند خواستار بازی با ۵ مدافع بودند. باز هم می‌گویم، این انتقادها برای من اهمیتی ندارد.»

حذف زودهنگام و غیرمنتظره هلند از گردونه رقابت‌های جام جهانی، فشارها را برای اخراج کومان به اوج رسانده است، اما او اعلام کرد که برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره آینده‌اش عجله نخواهد کرد.

سرمربی هلند در پایان افزود:

«اگر بازی با پیروزی ۱ بر صفر ما تمام می‌شد، اکنون تمام هلند در حال تمجید و تحسین من بودند. اگر دوباره مجبور به تکرار بازی شوم، باز هم همین کار را خواهم کرد. البته این واقعیت دارد که ما در زمین مسابقه چیز زیادی از خودمان نشان ندادیم و این حرف درستی است. من هنوز استعفای خودم را ارائه نداده‌ام. می‌خواهم در کمال آرامش به آینده‌ام فکر کنم و همه چیز را به طور دقیق بسنجم. شاید تا فردا بعدازظهر تصمیم نهایی‌ام را بگیرم، هرچند هنوز به طور جدی به آن فکر نکرده‌ام.»

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