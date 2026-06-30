هلند به رکورد منفی جدیدی در جام جهانی رسید

به گزارش ایلنا، هلند در این مسابقه که در مرحله دوم جام جهانی برگزار شد، نتوانست از فرصت‌های خود بهره‌برداری کند و در نهایت با نتیجه ۲-۳ از مراکش شکست خورد. این شکست به معنای چهارمین حذف هلند در تاریخ جام جهانی به شیوه ضربات پنالتی است.

این تیم پیش از این در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ نیز در مراحل نیمه‌نهایی با شکست در ضربات پنالتی از دور مسابقات کنار رفته بود. تنها پیروزی هلند در این زمینه به سال ۲۰۱۴ و بازی مقابل کاستاریکا در مرحله یک‌چهارم نهایی مربوط می‌شود.

در مجموع، هلند در تاریخ جام جهانی در ضربات پنالتی به این نتایج دست یافته است:

- هلند ۲-۴ برزیل (نیمه‌نهایی - ۱۹۹۸)

- هلند ۴-۳ کاستاریکا (یک‌چهارم نهایی - ۲۰۱۴)

- هلند ۲-۴ آرژانتین (نیمه‌نهایی - ۲۰۱۴)

- هلند ۳-۴ آرژانتین (یک‌چهارم نهایی - ۲۰۲۲)

- هلند ۲-۳ مراکش (مرحله دوم - ۲۰۲۶)

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