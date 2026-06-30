هلند به رکورد منفی جدیدی در جام جهانی رسید
هلند با شکست در ضربات پنالتی مقابل مراکش، به مرحله دوم جام جهانی ۲۰۲۶ وداع گفت و به چهارمین شکست خود در این نوع مسابقات دست یافت. این تیم اکنون با اسپانیا برابر شده و به عنوان تیمی با بیشترین حذف در ضربات پنالتی در تاریخ جام جهانی شناخته میشود.
به گزارش ایلنا، هلند در این مسابقه که در مرحله دوم جام جهانی برگزار شد، نتوانست از فرصتهای خود بهرهبرداری کند و در نهایت با نتیجه ۲-۳ از مراکش شکست خورد. این شکست به معنای چهارمین حذف هلند در تاریخ جام جهانی به شیوه ضربات پنالتی است.
این تیم پیش از این در سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ نیز در مراحل نیمهنهایی با شکست در ضربات پنالتی از دور مسابقات کنار رفته بود. تنها پیروزی هلند در این زمینه به سال ۲۰۱۴ و بازی مقابل کاستاریکا در مرحله یکچهارم نهایی مربوط میشود.
در مجموع، هلند در تاریخ جام جهانی در ضربات پنالتی به این نتایج دست یافته است:
- هلند ۲-۴ برزیل (نیمهنهایی - ۱۹۹۸)
- هلند ۴-۳ کاستاریکا (یکچهارم نهایی - ۲۰۱۴)
- هلند ۲-۴ آرژانتین (نیمهنهایی - ۲۰۱۴)
- هلند ۳-۴ آرژانتین (یکچهارم نهایی - ۲۰۲۲)
- هلند ۲-۳ مراکش (مرحله دوم - ۲۰۲۶)