جام جهانی ۲۰۲۶؛
هلند ۱ (۲) _ (۳) ۱ مراکش ؛ دست بونو صعود شیرهای اطلس را امضا کرد
تیم ملی فوتبال هلند در ضربات پنالتی مغلوب مراکش شد و همانند آلمان از جام جهانی 2026 کنار رفت.
به گزارش ایلنا، چهارمین دیدار از مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی 2026 از ساعت 04:30 امروز (سهشنبه - به وقت تهران) در ورزشگاه «بیبیویاِی» مونتری مکزیک بین تیمهای ملی فوتبال هلند و مراکش برگزار شد که پس از ثبت تساوی یک - یک در جدالی 120 دقیقهای، در نهایت این تیم مراکش بود که در ضربات پنالتی با نتیجه 3 بر 2 به برتری رسید و راهی دور بعد رقابتها شد.
پس از ثبت تساوی بدون گل در نیمه اول، کودی خاکپو در دقیقه 72 توانست دروازه مراکش را باز کند و هلند را در نتیجه پیش بیندازد. خاکپو که اخیراً فرزند متولد نشده خودش را از دست داده، پس از گل با چشمانی اشکبار خوشحالی کرد و بازیکنان اصلی و ذخیره هلند نیز کنار او جشن گرفتند.
در شرایطی که بازی رو به اتمام بود، عیسی دیوپ در دقیقه 1+90 گل تساوی مراکش را به ثمر رساند و سبب شد بازی در وقت اضافه دنبال شود. در 30 دقیقه اضافه هم هیچ گلی رد و بدل نشد تا سرنوشت تیم برنده در ضیافت پنالتیها تعیین شود. در این ضربات هم مراکش با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد و به جمع 16 تیم پایانی صعود کرد.
در ضربات پنالتی، تئون کوپمینرز و ووت وخورشت برای هلند موفق به گلزنی شدند و جاستین کلایورت، کویینتن تیمبر و کریسنسیو سامرویل پنالتیهای خود را از دست دادند. از مراکش نیز سفیان رحیمی، شمس الدین طالبی و اسماعیل صیباری توپهای خود را تبدیل به گل کردند و نیل العیناوی و اشرف حکیمی، پنالتی خود را هدر دادند.
مراکش که در جام جهانی 2022 شگفتیساز شده بود و در جایگاه چهارم این مسابقات ایستاد، از ساعت 20:30 روز 13 تیر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی 2026 مقابل کانادا صفآرایی میکند.
ویلتون سامپایو از کشور برزیل قضاوت این بازی را عهدهدار بود و به عیسی دیوپ از مراکش کارت زرد نشان داد.