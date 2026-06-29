برونو گیمارایس مهندس برزیلیها با ۴ پاس گل
برونو گیمارایس با ارسال چهار پاس گل در جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان بهترین پاسور این رقابتها شناخته شد. او در بازی برزیل مقابل ژاپن، نقش کلیدی در پیروزی ۲-۱ تیمش ایفا کرد.
به گزارش ایلنا، هافبک برزیلی در این دیدار با یک پاس زیبا به گابریل مارتینلی در دقیقه ۵۰، چهارمین پاس گل خود را ثبت کرد و از رقبای خود مانند اولیویه، ایلیمان نیاده و ایزاک که هر کدام سه پاس گل دارند، پیشی گرفت.
گیمارایس در این جام جهانی، در بازیهای مختلف عملکرد درخشانی داشته است. او در بازی مقابل اسکاتلند، با ارسال یک پاس به وینی جونیور، زمینهساز گل دوم تیمش شد و همچنین در دیدار افتتاحیه با مراکش، با یک پاس دقیق به وینی جونیور، گل تساوی را به ثمر رساند.
این بازیکن با استعداد که در تیم نیوکاسل بازی میکند، به وضوح نشان داده است که یکی از ارکان اصلی تیم ملی برزیل در این مسابقات است و با عملکرد خود، امیدهای تیمش را برای قهرمانی افزایش داده است.