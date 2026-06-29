دشان: امباپه برای تیم فراتر از گلزنی نقش دارد

به گزارش ایلنا، فرانسه که با سه پیروزی متوالی و به‌عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شده است، سه‌شنبه شب در دیداری حساس برابر سوئد قرار می‌گیرد. دشان در نشست خبری پیش از این مسابقه تأکید کرد تیمش تنها به صعود فکر می‌کند و جایی برای اندیشیدن به حذف وجود ندارد.

سرمربی خروس‌ها درباره شرایط شخصی خود پس از درگذشت مادرش گفت روزهای دشواری را پشت سر گذاشته، اما اکنون تمرکز کاملش روی تیم ملی فرانسه است. او افزود بازگشت به اردو برای ادامه مسیر تیم ضروری بود و اکنون همه اعضای تیم باید روی هدف مشترک خود متمرکز باشند.

دشان با اشاره به عملکرد تیمش در مرحله گروهی اظهار داشت فرانسه اگرچه تنها دو گل دریافت کرده، اما در برخی مقاطع موقعیت‌هایی به حریفان داده است و برای ادامه رقابت‌ها باید هم در فاز دفاعی منسجم‌تر عمل کند و هم قدرت هجومی خود را حفظ کند.

وی درباره وضعیت ویلیام سالیبا نیز گفت مدافع آرسنال با وجود مشکل جزئی در ناحیه کمر، شرایط مطلوبی دارد و تقریباً با آمادگی کامل در اختیار کادر فنی است.

سرمربی فرانسه در ارزیابی حریف پیش‌رو تأکید کرد سوئد تیمی قدرتمند و سازمان‌یافته است که از مهاجمان باکیفیتی مانند الکساندر ایساک، ویکتور گیوکرش و آنتونی الانگا بهره می‌برد. به گفته او، این تیم در ضدحملات خطرناک است و نباید نتایج قبلی آن را ملاک قضاوت قرار داد.

دشان همچنین درباره کیلیان امباپه گفت کاپیتان فرانسه تنها یک گلزن نیست و مسئولیت رهبری تیم را نیز به‌خوبی پذیرفته است. او تأکید کرد امباپه علاوه بر توانایی‌های فنی، از نظر ذهنی نیز الگویی برای سایر بازیکنان محسوب می‌شود و همواره برای پیشرفت تلاش می‌کند.

سرمربی فرانسه در بخش دیگری از صحبت‌هایش از غیبت مارکوس تورام به دلیل مصدومیت جزئی عضلانی خبر داد و اعلام کرد انگولو کانته نیز به احتمال زیاد به دیدار مقابل سوئد نخواهد رسید.

دشان در پایان با اشاره به آغاز مرحله حذفی جام جهانی گفت: «اعتماد به نفس داریم اما مغرور نیستیم. در این مرحله دیگر فرصتی برای جبران وجود ندارد و باید با تمرکز، فروتنی و ذهنیت برنده وارد زمین شویم. سوئد تیمی باکیفیت است و برای صعود باید بهترین نمایش خود را ارائه دهیم.»

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