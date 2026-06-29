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ترکیب چادرملو مقابل گل‌گهر اعلام شد

ترکیب چادرملو مقابل گل‌گهر اعلام شد
کد خبر : 1806254
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تیم فوتبال چادرملو اردکان با اعلام ترکیب اصلی خود، آماده دیدار سرنوشت‌ساز برابر گل‌گهر سیرجان در فینال پلی‌آف کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ شد.

به گزارش ایلنا،  شاگردان سعید اخباری که در مرحله قبلی پلی‌آف با پیروزی ۲ بر یک مقابل پرسپولیس شگفتی‌ساز شدند، از ساعت ۱۹ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه پاس قوامین تهران برابر گل‌گهر سیرجان به میدان می‌روند تا برای کسب سهمیه حضور در رقابت‌های آسیایی تلاش کنند.

بر این اساس، حجت صدقی، علیرضا آرتا، سیدمحمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، سعید محمدی‌فرد، محمدحسین فلاح، رضا دهقان، ایلیا نگهداری، علیرضا صفری، رضا میرزایی و امیررضا اسلام‌طلب در ترکیب ابتدایی چادرملو قرار گرفته‌اند.

سعید اخباری برای این مسابقه نسبت به دیدار قبلی مقابل پرسپولیس سه تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرده است. بر این اساس، حجت صدقی، علیرضا آرتا و رضا دهقان جای امیرحسین آسیابان‌پور، مبین قوچی و محمدحسین خسروی را در ترکیب اصلی گرفته‌اند.

 

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