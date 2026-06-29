تصمیم بزرگ اولیسه بعد از جام جهانی
درخشش خیرهکننده مایکل اولیسه در جام جهانی، آینده این ستاره فرانسوی را به یکی از داغترین سوژههای نقلوانتقالات تبدیل کرده است. او قرار است پس از پایان مسابقات درباره آیندهاش تصمیم مهمی بگیرد.
به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه، ستاره تیم ملی فرانسه و باشگاه بایرن مونیخ، پس از نمایشهای درخشان در جام جهانی ۲۰۲۶، تصمیم دارد درباره آینده حرفهای خود پس از پایان رقابتها با مدیران باشگاه آلمانی گفتوگو کند.
این وینگر ۲۴ ساله که در فصل گذشته نیز یکی از مهرههای تأثیرگذار بایرن بود، در جام جهانی با عملکرد چشمگیر خود نقش مهمی در نتایج موفق تیم ملی فرانسه ایفا کرده و توجه بسیاری از باشگاههای بزرگ اروپایی را به خود جلب کرده است.
در هفتههای اخیر نام باشگاههایی مانند رئال مادرید، پاریسنژرمن و چند تیم مطرح لیگ برتر انگلیس به عنوان مشتریان اولیسه مطرح شده است. با این حال، این بازیکن ترجیح داده پیش از بررسی هرگونه پیشنهاد، جلسهای با مدیران بایرن مونیخ برگزار کند تا از جایگاه خود در برنامههای آینده باشگاه مطلع شود.
بر اساس گزارشها، اولیسه و مدیر برنامههایش قصد دارند پس از پایان جام جهانی در فضایی آرام شرایط همکاری با بایرن را بررسی کنند. در شرایطی که ارزش فنی و جایگاه این بازیکن طی دو فصل اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته، احتمال بازنگری در قرارداد او نیز مطرح شده است.
اگرچه مدیران بایرن مونیخ فعلاً به قرارداد فعلی این بازیکن استناد میکنند، اما به خوبی میدانند شرایط امروز اولیسه با زمان امضای قرارداد تفاوت زیادی دارد و حفظ این ستاره فرانسوی ممکن است نیازمند توافقی جدید باشد.
در همین حال، گمانهزنیها درباره آینده اولیسه همچنان ادامه دارد. هرچند رئال مادرید هرگونه اقدام رسمی برای جذب این بازیکن را رد کرده است، اما گزارشها از علاقه این باشگاه به ستاره فرانسوی حکایت دارد. انتظار میرود پس از پایان جام جهانی، وضعیت آینده اولیسه با جدیت بیشتری دنبال شود و مذاکرات او با مدیران بایرن مونیخ نقش تعیینکنندهای در تصمیم نهایی داشته باشد.