به گزارش ایلنا، شاگردان مهدی تارتار که فصل گذشته لیگ برتر را با قرار گرفتن در رتبه چهارم به پایان رساندند، از ساعت ۱۹ امروز در دیداری حساس برابر چادرملو اردکان به میدان می‌روند. گل‌گهر امیدوار بود بدون برگزاری مسابقه پلی‌آف سهمیه آسیایی خود را قطعی کند، اما با تصمیم فدراسیون فوتبال، برای رسیدن به این هدف باید از سد نماینده اردکان عبور کند.

ترکیب گل‌گهر برابر چادرملو: فرزین گروسیان، امیر شبانی، آرمان اکوان، مجید عیدی، امیر جعفری، علیرضا علیزاده، پوریا لطیفی‌فر، پویا پورعلی، علی‌اصغر عاشوری، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی

گل‌گهر سیرجان روی نیمکت هم محمدعلی شکیبا، سیاوش یزدانی، مسیح زاهدی، مجتبی نجاریان، حسین عمادآبادی، بنیامین علیپور، علی‌اصغر شیخ‌الاسلامی، علیرضا احسانی‌فر، رضا جعفری و رضا اسدی را دارد و تارتار می‌تواند در جریان بازی از آنها بهره ببرد.

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