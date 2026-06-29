تراشتگن به آژاکس میرود؟
مذاکرات میان آژاکس و بارسلونا برای انتقال مارکآندره تراشتگن به مرحله جدی رسیده و دروازهبان آلمانی هم با این جابهجایی موافقت کرده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس تایید فابریزیو رومانو، مذاکرات نهتنها در سطح باشگاهی، بلکه در سطح بازیکن هم در جریان است و تراشتگن علاقهاش را به این انتقال اعلام کرده است.
میشل، سرمربی آژاکس، و یوردی کرایوف، مدیر فنی این باشگاه هلندی، تراشتگن را به عنوان دروازهبان جدید تیم میخواهند. قالب این معامله در ابتدا به صورت قرارداد عاریه از بارسلونا خواهد بود.
مهمترین نکته باز در مذاکرات، نحوه تقسیم حقوق بازیکن میان دو باشگاه است که هنوز روی آن به توافق نرسیدهاند.