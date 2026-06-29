به گزارش ایلنا، رقیب نهایی برزیل در مرحله بعدی مشخص شده است و قطعاً سلسائو کار آسانی پیش رو نخواهد داشت. سلسائو به عنوان صدرنشین گروه خود صعود کرد و حالا باید به مصاف ژاپن، تیم دوم گروه F برود. این تیم آسیایی که همواره رقابت‌طلب و در مسیر پیشرفت بوده است، نخستین آزمون بزرگ و جدی کارلو آنچلوتی در مرحله حذفی این تورنمنت به شمار می‌رود؛ گام بسیار دشواری که پیش روی آن‌ها قرار دارد.

خط و نشان با کلیدواژه ربات‌های مینیاتوری

چندین شخصیت برجسته و نام‌آشنای فوتبال برزیل نسبت به خطرات جدی تیم ملی ژاپن هشدارهای لازم را داده‌اند. فلیپه ملو که در حال حاضر به عنوان کارشناس تلویزیونی فعالیت می‌کند، حتی یک لقب خاص برای آن‌ها انتخاب کرده است: «آن‌ها در داخل زمین کاملاً سازمان‌یافته هستند و از نظر تاکتیکی مطیع عمل می‌کنند. مدتی پیش من آن‌ها را ربات‌های مینیاتوری (robozinhos) نامیدم، چرا که هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند. امروزه این ربات‌ها علاوه بر شدتی که به بازی تزریق می‌کنند، از تکنیک بالایی نیز برخوردار شده‌اند. هیچ شکی ندارم که این یک مسابقه دشوار برای برزیل خواهد بود، اما تصور نمی‌کنم که پیچیده‌ترین بازی ما باشد یا مشکلات بیشتری نسبت به دیدار با مراکش ایجاد کند. برزیل پتانسیل پیشرفت دارد و من مطمئنم که برزیل ژاپن را در هم خواهد کوبید.»

ادر میلیتائو نیز پس از صعود برزیل که به لطف پیروزی پرگل و قاطع مقابل اسکاتلند به دست آمد، لب به سخن گشود. مدافع رئال مادرید که در حال حاضر به دلیل مصدومیت دور از میادین است، درباره رقیب بعدی هم‌تیمی‌هایش گفت: «ژاپن در حال سپری کردن بهترین سال و یکی از درخشان‌ترین دوران تاریخ فوتبال خود است؛ چه از نظر تیمی و چه از نظر کیفیت بازیکنان. فکر می‌کنم آن‌ها فوق‌العاده عمل کرده‌اند. آن‌ها در طول سال‌ها به طور مداوم پیشرفت کرده‌اند و در این جام جهانی نیز نشان می‌دهند که همچنان در بالاترین سطح بازی حضور دارند. ما باید بسیار محتاط باشیم؛ چرا که آن‌ها هرگز از دویدن دست نمی‌کشند.»

نسل جدید سامورایی‌ها در مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت

تیم ملی ژاپن سال‌هاست که نشانه‌های محکمی از رشد همه‌جانبه خود بروز می‌دهد؛ فرآیندی که نشان می‌دهد آن‌ها در میان‌مدت به یک ابرقدرت واقعی در فوتبال جهان تبدیل خواهند شد. برنامه توسعه فوتبال پایه آن‌ها و تمرکز ویژه روی اصول بنیادی و ساختارها باعث شده است که هر روز بازیکنان بیشتری از این کشور به لیگ‌های سطح اول اروپا راه یابند و این به نوبه خود سبب می‌شود که همه آن‌ها در کنار یکدیگر و با پیراهن سامورایی‌های آبی، بهترین عملکردشان را به نمایش بگذارند.

در این دوره از رقابت‌ها، ژاپن قدرت تیمی و گروهی خود را به رخ می‌کشد. آن‌ها در شرایطی پا به این مرحله می‌گذارند که چند غایب بزرگ و سرشناس مانند موریتا، اندو، میتوما و مینامینو را در ترکیب خود دارند، اما با این وجود هنوز هم تیمی سرسخت و شکست‌ناپذیر نشان می‌دهند. آن‌ها به شکلی شایسته مقابل هلند به تساوی رسیدند و همچنان در این تورنمنت بدون شکست باقی مانده‌اند. حالا نوبت برزیل است تا پتانسیل واقعی خود را در این نبرد بزرگ عیان کند.

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